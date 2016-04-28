جنايات سوهاج تنظر اليوم تجديد حبس متهم بالتخابر مع دولة أجنبية

تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات سوهاج، تجديد حبس المتهم "شنودة.ا.ص" 24 سنة حاصل على دبلوم زراعة، لاتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية، ومراسلة العديد من الأشخاص من خلال شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتعمد انتقاده مصر والمصريين، وإعلان محبته لإسرائيل.

ترجع الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بلاغا بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع فرعى الأمن العام والأمن الوطنى، تم ضبط المتهم بمنزله، وتبين وجود وشم لنجمة داوود على ذراعه وبتفتيش المنزل عثر على قاموس لتعلم اللغة العبرية وطلقات حية وورقة نقدية فئة مائة دولار، وعدد "4" بطاقات رقم قومى مثبت بها مهن مختلفة.

وجهت النيابة الكلية بسوهاج، للمتهم تهم التخابر مع دولة أجنبية، وذلك للإضرار بمركز مصر، وكذلك قبوله من دولة أجنبية نقودا بغرض ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد، كما وجهت له النيابة تهم التراسل مع دولة أجنبية بغرض الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمه وإذاعته، وكذلك حيازة ذخائر بدون ترخيص والتزوير فى محرر رسمى، وتغيير المهنة على خلاف الحقيقة.

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