دفاع "حبارة": حكم حبس موكلى 10 سنوات بتهمة مقاومة السلطات أصبح نهائيا

قال النبوى إبراهيم دفاع الإرهابى عادل حبارة: إن موكله لم يطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، فى واقعة اتهامه بمقاومة السلطات.

وأضاف "النبوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكم الصادر ضد موكله فى شهر يناير الماضى من محكمة جنايات الزقازيق أصبح نهائيا، لعدم طعن موكله خلال المدة القانونية المسموح فيها بالطعن والتى تقدر بـ60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

كانت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، قد قضت فى 5 يناير الماضى، بمعاقبة الإرهابى عادل حبارة بالسجن 10 سنوات لاتهامه مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض.

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