اليوم نظر أولى جلسات منع نجل إبراهيم سعيد من السفر

تنظر اليوم الخميس، محكمة أسرة المعادى، أولى جلسات الدعوى رقم 99 لسنة 2016 المقدمة من أحمد المغربى محامى إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق، والتى يطالب فيها بمنع نجل موكله "آدم" من السفر.

وذكرت صحيفة الدعوى أن إبراهيم سعيد قد تزوج من ابتسام الشهيرة بـ"شهد عبد الله" فى 19 مايو 2011 بموجب العقد الشرعى ورزق منها بـ"آدم"، وقد تركت منزل الزوجية بصحبة نجله دون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون.

وأضافت الدعوى إلى أن الزوج علم بأن زوجته تشرع فى الخروج من مصر وتأخذ الطفل لتسافر به إلى الخارج خاصة وأن هناك خلافات بين الزوجين، لذلك فإن الطالب يخشى أن تأخذ الطفل وتسافر به إلى الخارج وخاصة أنه مازالت فى عصمته ويحق له منعها من السفر.

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