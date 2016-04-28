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تجديد حبس ترزى لاتهامه بالشروع فى قتل عامل ببولاق الدكرور

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تجديد حبس ترزى لاتهامه بالشروع فى قتل عامل ببولاق الدكرور تجديد حبس ترزى لاتهامه بالشروع فى قتل عامل ببولاق الدكرور
جدد قاضى المعارضات حبس ترزى 15 يوما لاتهامه بالشروع فى قتل عامل بسبب خلافات مالية ببولاق الدكرور، وكشفت التحريات أن المتهم طعن المجنى عليه بمطواة بسبب مبلغ مالى خاص بتعاملات بينهما وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم الترزى بالتسبب فى إصابة نجله.

كان العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، قد تلقى بلاغا من مستشفى بولاق الدكرور العام يفيد وصول عامل مصاب بجرح نافذ بالصدر، ولا يمكن استجوابه لسوء حالته الصحية. وكشفت تحريات المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المتهم بارتكاب الجريمة "ترزى"، وأنه سدد له طعنه بمطواة بسبب خلافات سابقة بينهما. وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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