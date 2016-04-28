شقيقة الراحل Prince: لم يترك أي وصية قبل وفاته

أكدت شقيقة النجم الراحل Prince أنه لم يترك أي وصية قبل وفاته، مطالبة القضاء الأمريكي بتعيين وصي على ثروته التي تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وقالت تيكا نلسون في وثيقة رفعتها إلى محكمة في مينيسوتا: "لست على علم بوجود وصية وليس من سبب يدفعني إلى الاعتقاد أن الراحل ترك وثائق تفصل رغباته الأخيرة".

ولفتت شقيقة المغني الى إنه كان صاحب ممتلكات كبيرة جداً ما يتطلب تعيين وصي فوراً، إلا أنها أقرت أنها لا تعرف قيمتها الفعلية.

تيكا نلسون هي الشقيقة الوحيدة لـ Prince التي لا تزال على قيد الحياة، وله خمسة إخوة وأخوات غير أشقاء اعتبروا جميعاً من ورثته.

وأضافت نلسون أن التحقيقات تجري لمعرفة إن كان ثمة ورثة آخرون، مؤكدة أن شقيقها لم يكن له شريكة أو طفل، حيث انه تطلّق مرتين وولد له طفل توفي بعد ايام قليلة على ولادته في العام 1996 لإصابته بمرض فايفر النادر جداً.



يشار الى ان أسباب وفاة Prince مازالت غامضة، بانتظار نتائج تشريح جثته التي ستظهر بعد اسابيع.