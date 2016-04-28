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بالصور.. هاشتاج"England not safe" ينتشر فى بريطانيا بعد مقتل شريف حبيب

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بالصور.. هاشتاج"England not safe" ينتشر فى بريطانيا بعد مقتل شريف حبيب بالصور.. هاشتاج"England not safe" ينتشر فى بريطانيا بعد مقتل شريف حبيب
دشن عدد من المغتربين المصريين ببريطانيا هاشتاج england_not_safe# ، وذلك عقب مقتل الشاب المصرى شريف عادل حبيب فى لندن.

وطالب رواد مواقع التواصل، السلطات البريطانية بإعلان حقيقة حادث مقتل الشاب المصرى وإطلاع الرأى العام على كل مجريات التحقيقات التى تدور فى القضية.

يذكر أنه عثر على جثة الشاب المصرى شريف حبيب محروقة فى أحد الجراجات بمدينة لندن ولم تعلن السلطات البريطانية أى تفاصيل عن هذا الحادث.

england_not_safe# (1)

england_not_safe# (2)

england_not_safe# (3)

england_not_safe# (4)

المصرى شريف عادل حبيب (1)

المصرى شريف عادل حبيب (2)

المصرى شريف عادل حبيب (3)

المصرى شريف عادل حبيب (4)

المصرى شريف عادل حبيب (5)

المصرى شريف عادل حبيب (6)

المصرى شريف عادل حبيب (7)

المصرى شريف عادل حبيب (8)

المصرى شريف عادل حبيب (9)

المصرى شريف عادل حبيب (10)

المصرى شريف عادل حبيب (11)


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مصر 365

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