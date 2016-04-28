أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد نفوق انثى سبع البحر.. حدائق الحيوان: فوزية ماتت بسبب الحمل وكبر السن

Google+ Print
بعد نفوق انثى سبع البحر.. حدائق الحيوان: فوزية ماتت بسبب الحمل وكبر السن بعد نفوق انثى سبع البحر.. حدائق الحيوان: فوزية ماتت بسبب الحمل وكبر السن
كشف الدكتور رأفت عبد الله، مدير عام حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن أخر تقرير بيطرى يوضح أسباب نفوق أنثى سبع البحر الملقبة بـ"فوزية" البالغة من العمر 16 عاما بحديقة حيوان الجيزة بعد تشريح الجثة، أن سبب الوفاة نتيجة أعراض "الحمل" فى جنين داخل الرحم، ولأن "فوزية " كبيرة السن، حدثت لها مضاعفات وأعراض نتجت عنها ألم شديد فى المعدة، وقرحة والتهابات.

وقال مدير عام حدائق الحيوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، إن انثى سبع البحر "فوزية " من شدة ألم "الحمل "حاولت القفز إلى أعلى من داخل البحيرة، أدى إلى كسر فى الزعانف الأمامية، وعدم القدرة على السباحة، مما ادى إلى غرقها،على الرغم من محاولات عمال الحديقة و"الكلافين" إنقاذها وإخراجها من الماء، ولكن المحاولات بات بالفشل نتيجة صعوبة التعامل مع الحيوان فى الماء مما ادى إلى نفوقها.

وأكد مدير عام حدائق الحيوان، أن هناك فريق بيطرى متخصص يتابع حاليا، حالة انثى سبع البحر الاخرى "نعيمة " يضم أطباء كلية الطب البيطرى جامعة السادات، وأستاذ الاشعة التشخيصية والمناظير، الدكتور مصطفى فاضل بمعهد تناسليات الهرم، حيث كشف الفريق البيطرى بعد عمل فحوص طبية كاملة وسونار على بطن أنثى سبع البحر "نعيمة" التى كانت تعانى من آلام فى البطن بأن السونار، كشف أن نعيمة زوجة سبع البحر "الليمبى" تحمل جنينا وهى حالة نادرة فى حيوان سبع البحر، لأنها بلغت سن الشيخوخة، عن عمر 25 عاما، حيث يتابع الفريق البيطرى المتخصص، حالتها حتى اتمام عمليات الولادة فى شهر يوليو المقبل .

كانت حديقة حيوان الجيزة، اعلنت نفوق أنثى سبع البحر الملقبة بـ"فوزية" البالغة من العمر 16 عاما، وتشكيل فريق بيطرى لتشريح الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء نفوقها، وفريقا بيطريا متخصصا إضافة إلى "كلافين الحديقة"، لمتابعة حالة أنثى سبع البحر الثانية الملقبة بـ"نعمية" بعد إصابتها بقرحة فى المعدة، وإعطائها جميع المضادات اللازمة وعمل تدليك لها، وأكدت الحديقة أن ذكر سبع البحر "اللمبى" بحالة جيدة والأنثى الثالثة "جوميكا".

انثى سبع البحر فوزية بحديقة حيوان الجيزة (1)

انثى سبع البحر فوزية بحديقة حيوان الجيزة (2)

انثى سبع البحر فوزية بحديقة حيوان الجيزة (3)

ننشر خطة حديقة حيوان الجيزة لاستقبال زوار شم النسيم.. عروض خاصة لأول مرة للولادات الحديثة..وإجراءات لتأمين الزائرين..وتخصيص 21 منفذا للتذاكر لمنع التكدس.. وإنارة الجبلاية الملكية وتجهيز جزيرة الشاى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365