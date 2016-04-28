بعد نفوق انثى سبع البحر.. حدائق الحيوان: فوزية ماتت بسبب الحمل وكبر السن

كشف الدكتور رأفت عبد الله، مدير عام حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن أخر تقرير بيطرى يوضح أسباب نفوق أنثى سبع البحر الملقبة بـ"فوزية" البالغة من العمر 16 عاما بحديقة حيوان الجيزة بعد تشريح الجثة، أن سبب الوفاة نتيجة أعراض "الحمل" فى جنين داخل الرحم، ولأن "فوزية " كبيرة السن، حدثت لها مضاعفات وأعراض نتجت عنها ألم شديد فى المعدة، وقرحة والتهابات.

وقال مدير عام حدائق الحيوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، إن انثى سبع البحر "فوزية " من شدة ألم "الحمل "حاولت القفز إلى أعلى من داخل البحيرة، أدى إلى كسر فى الزعانف الأمامية، وعدم القدرة على السباحة، مما ادى إلى غرقها،على الرغم من محاولات عمال الحديقة و"الكلافين" إنقاذها وإخراجها من الماء، ولكن المحاولات بات بالفشل نتيجة صعوبة التعامل مع الحيوان فى الماء مما ادى إلى نفوقها.

وأكد مدير عام حدائق الحيوان، أن هناك فريق بيطرى متخصص يتابع حاليا، حالة انثى سبع البحر الاخرى "نعيمة " يضم أطباء كلية الطب البيطرى جامعة السادات، وأستاذ الاشعة التشخيصية والمناظير، الدكتور مصطفى فاضل بمعهد تناسليات الهرم، حيث كشف الفريق البيطرى بعد عمل فحوص طبية كاملة وسونار على بطن أنثى سبع البحر "نعيمة" التى كانت تعانى من آلام فى البطن بأن السونار، كشف أن نعيمة زوجة سبع البحر "الليمبى" تحمل جنينا وهى حالة نادرة فى حيوان سبع البحر، لأنها بلغت سن الشيخوخة، عن عمر 25 عاما، حيث يتابع الفريق البيطرى المتخصص، حالتها حتى اتمام عمليات الولادة فى شهر يوليو المقبل .

كانت حديقة حيوان الجيزة، اعلنت نفوق أنثى سبع البحر الملقبة بـ"فوزية" البالغة من العمر 16 عاما، وتشكيل فريق بيطرى لتشريح الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء نفوقها، وفريقا بيطريا متخصصا إضافة إلى "كلافين الحديقة"، لمتابعة حالة أنثى سبع البحر الثانية الملقبة بـ"نعمية" بعد إصابتها بقرحة فى المعدة، وإعطائها جميع المضادات اللازمة وعمل تدليك لها، وأكدت الحديقة أن ذكر سبع البحر "اللمبى" بحالة جيدة والأنثى الثالثة "جوميكا".

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