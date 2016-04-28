أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دى ميستروا يصدر وثيقة بشأن الانتقال السياسى فى سوريا

Google+ Print
دى ميستروا يصدر وثيقة بشأن الانتقال السياسى فى سوريا دى ميستروا يصدر وثيقة بشأن الانتقال السياسى فى سوريا

>قال مبعوث الأمم المتحدة ستافان دى ميستروا اليوم الخميس إن خلافات كبيرة مازالت قائمة بين السورية وجماعة المعارضة الرئيسية فى رؤيتهما لإنتقال سياسى فى سوريا على الرغم من بعض القواسم المشتركة.

وفى وثيقة من سبع صفحات أصدرها فى ختام جولة من المحادثات استمرت أسبوعين قال دى ميستورا إن الجانبين يتشاركان الرأى بأن "الادارة الانتقالية قد تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومستقلين وآخرين".

وأضاف أن القوى الكبرى والاقليمية التى تشكل مجموعة الدعم الدولية لسوريا يجب أن تساعد فى وضع تفاصيل القضايا الجوهرية للوصول إلى إتفاق بشأن إنتقال سياسى قابل للتطبيق فى جولات المحادثات مستقبلا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان