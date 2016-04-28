دى ميستروا يصدر وثيقة بشأن الانتقال السياسى فى سوريا

>قال مبعوث الأمم المتحدة ستافان دى ميستروا اليوم الخميس إن خلافات كبيرة مازالت قائمة بين الحكومة السورية وجماعة المعارضة الرئيسية فى رؤيتهما لإنتقال سياسى فى سوريا على الرغم من بعض القواسم المشتركة.

وفى وثيقة من سبع صفحات أصدرها فى ختام جولة من المحادثات استمرت أسبوعين قال دى ميستورا إن الجانبين يتشاركان الرأى بأن "الادارة الانتقالية قد تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومستقلين وآخرين".

وأضاف أن القوى الكبرى والاقليمية التى تشكل مجموعة الدعم الدولية لسوريا يجب أن تساعد فى وضع تفاصيل القضايا الجوهرية للوصول إلى إتفاق بشأن إنتقال سياسى قابل للتطبيق فى جولات المحادثات مستقبلا.

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