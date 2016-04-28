يسبب الإجهاض المتكرر وصعوبة الحمل.. تعرفى على علامات تشوه الرحم

قد تعانى بعض النساء من صعوبة حدوث الحمل أو الإجهاض المتكرر، وهو ما يرجع إلى الإصابة بتشوهات الرحم التى قد تجهلها بعض النساء.

وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن الرحم غير الطبيعى يعد من الأسباب الشائعة التى تؤدى إلى وجود صعوبات فى الحمل، وفى هذه الحالة قد يؤدى إلى مضاعفات صحية فى الحمل والولادة، مضيفًا أن الرحم هو جهاز تناسلى على شكل كمثرى فى المرأة ويقع فى منطقة الحوض، وفى بعض النساء يختلف شكل وحجم الرحم عن الشكل العادى وهذه الحالة تسمى تشوهات الرحم.

وأشار التقرير إلى أن بعض النساء يقلقن عند إصابتهن بتشوهات الرحم التى قد ينتج عنها صعوبة فى حدوث الحمل، لكن قد يرى الخبراء أن حدوث الحمل ليس صعبًا، وأنه يجب تقدير حجم التشوهات فى الرحم، موضحًا أن هناك بعض المضاعفات التى تتعرض لها النساء اللاتى يعانين من الرحم غير الطبيعى منها العقم والإجهاض وحدوث ولادة مبكرة.

وأضاف أن معظم المضاعفات التى تحدث أثناء فترة الحمل، لأن الرحم غير الطبيعى ويكون ضعيفًا وربما لا يكون قادرًا على استمرار الجنين على مدى تسعة أشهر كاملة فى كثير من الحالات، وفى هذه الحالة يجرى الأطباء عملية قيصرية لمنع المخاطر المحتملة أثناء الولادة.

تابع أنه إذا كانت المرأة الحامل تعانى من رحم غير طبيعى، فيجب عليها استشارة الطبيب وإجراء فحوصات لمراقبة الحمل وتجنب المضاعفات.

وذكر التقرير أن أعراض الرحم غير الطبيعى تشمل نزيفا طويلا خلال فترة الطمث والألم أو العقم أو الإجهاض المتكرر، وفى كثير من الحالات لا تدرك المرأة أن لديها تشوهات فى الرحم.

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