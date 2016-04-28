بالفيديو والصور.. وكيل وزارة التربية والتعليم يشيد بمعرض أبو رديس للأنشطة الطلابية

قدم تلاميذ مدارس ابورديس لوحات جمالية من مخلفات المشروبات الغازية بالإضافة لتجسيد البيئة السيناوية فى معرض المشغولات اليدوية الذى اقامتة مدارس ادارة ابورديس التعليمية بمدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية، أمس.

وقد افتتح المعرض اليوم السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء برفقته المهندس عبد الرازق خليل رئيس مدينة ابورديس وكان فى استقبالهما عيد عودة عليان مدير ادارة ابورديس التعليمية،، وارتدى التلاميذ الزى السيناوى.

ومن جانبه اشاد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء بالأنشطة الطلابية فى ادارة ابورديس مشيرا الى ان يتم تطبيق سياسة 30% انشطة طلابية و70% عملية تعليمية الى ان يتم تطبيق التجربة اليابانيه وتصبح الانشطة 50% من العملية التعليمية، مضيفا، ان جميع الادارات التعليمية اقامت معارض متميزة للأنشطة الطلابية فى جنوب سيناء.

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