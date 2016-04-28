إيقاف طولان مباراة واحدة ' واقعة سب الدين لم ترد في التقرير '

أعلنت لجنة المسابقات إيقاف حلمي طولان المدير الفني لفريق سموحة لمباراة واحدة بعد تصريحاته ضد التحكيم يوم الثلاثاء.

فقد ترك طولان المؤتمر الصحفي غاضبا بسبب أسئلة الصحفيين عقب خسارة فريقه

أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الدوري المصري.

وقاطع مراقب المباراة طولان حين تحدث عن التحكيم بشكل سيئ أثناء مغادرة المؤتمر الصحفي، لينفعل الأخير غاضبا وقال "الحكام بيطلع *** أبوها في الإسماعيلية وبورسعيد" في حضور الصحفيين.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لقد تم إيقاف طولان لمدة مباراة واحدة".

واضاف "لم ترد واقعة سب الدين في تقرير مراقب المباراة ولذلك لن يعاقب عليها".

ويلعب سموحة مباراته المقبلة في الدوري المصري ضد وادي دجلة يوم الرابع من مايو المقبل.