اتحاد الكرة يبرر نقل الزمالك والشرطة إلى بتروسبورت

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه تم نقل لقاء الزمالك واتحاد الشرطة في دور الـ16 لكأس مصر لأسباب أمنية.

وأوضح أن أمن الإسماعيلية رفض استضافة اللقاء المقرر له يوم 29 أبريل، بسبب إقامة نهائي كأس مصر لليد بين الأهلي والزمالك في نفس اليوم.

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "حاولنا تأجيل المباراة ليوم السبت، إلا أن أمن الإسماعيلية أبلغنا أيضًا بارتباطه بمباريات الدورة الرباعية لدوري السلة".

وتابع "لم يكن هناك خيار لتأجيل اللقاء لوقت لاحق في ظل ضيق الوقت".

وأتم رئيس لجنة المسابقات: "أمن القاهرة كان معترضًا في البداية على إقامة اللقاء بملعب بتروسبورت لأنها تقام يوم الجمعة، ولكنه وافق بعد تدخل ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة".