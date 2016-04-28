أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يبرر نقل الزمالك والشرطة إلى بتروسبورت

Google+ Print
اتحاد الكرة يبرر نقل الزمالك والشرطة إلى بتروسبورت اتحاد الكرة يبرر نقل الزمالك والشرطة إلى بتروسبورت

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه تم نقل لقاء الزمالك واتحاد الشرطة في دور الـ16 لكأس لأسباب أمنية.

وأوضح أن أمن الإسماعيلية رفض استضافة اللقاء المقرر له يوم 29 أبريل، بسبب إقامة نهائي كأس مصر لليد بين الأهلي والزمالك في نفس اليوم.

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "حاولنا تأجيل المباراة ليوم السبت، إلا أن أمن الإسماعيلية أبلغنا أيضًا بارتباطه بمباريات الدورة الرباعية لدوري السلة".

وتابع "لم يكن هناك خيار لتأجيل اللقاء لوقت لاحق في ظل ضيق الوقت".

وأتم رئيس لجنة المسابقات: "أمن القاهرة كان معترضًا في البداية على إقامة اللقاء بملعب بتروسبورت لأنها تقام يوم الجمعة، ولكنه وافق بعد تدخل ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب