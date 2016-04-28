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لجنة المسابقات: نهاية الدوري 9 يوليو ونهائي الكأس 3 أغسطس

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لجنة المسابقات: نهاية الدوري 9 يوليو ونهائي الكأس 3 أغسطس لجنة المسابقات: نهاية الدوري 9 يوليو ونهائي الكأس 3 أغسطس

حدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة الموعد المبدئي لنهاية الموسم الجاري في بطولتي الدوري وكأس .

وصرح عبر قناة "صدى البلد": "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، فإن بطولة الدوري ستنتهي يوم 9 يوليو المقبل".

وأضاف: "أما نهائي كأس مصر، هناك محاولات لإقامته يوم 2 أو 3 أغسطس".

وبسؤاله عن إمكانية إقامة نهائي الكأس خارج مصر مثل مباراة السوبر، رد رئيس لجنة المسابقات: "هذا قرار خاص بمجلس إدارة اتحاد الكرة".

واختتم تصريحاته: "ولكن رأيي الشخصي، لا بد من الحفاظ على هيبة البطولة، خاصة بعد تغيير مسماها لأسباب دعائية".

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