لجنة المسابقات: نهاية الدوري 9 يوليو ونهائي الكأس 3 أغسطس

حدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة الموعد المبدئي لنهاية الموسم الجاري في بطولتي الدوري وكأس مصر.

وصرح عبر قناة "صدى البلد": "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، فإن بطولة الدوري ستنتهي يوم 9 يوليو المقبل".

وأضاف: "أما نهائي كأس مصر، هناك محاولات لإقامته يوم 2 أو 3 أغسطس".

وبسؤاله عن إمكانية إقامة نهائي الكأس خارج مصر مثل مباراة السوبر، رد رئيس لجنة المسابقات: "هذا قرار خاص بمجلس إدارة اتحاد الكرة".

واختتم تصريحاته: "ولكن رأيي الشخصي، لا بد من الحفاظ على هيبة البطولة، خاصة بعد تغيير مسماها لأسباب دعائية".