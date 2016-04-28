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الأهلي: يول وضع الخطوط العريضة للصفقات الجديدة

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الأهلي: يول وضع الخطوط العريضة للصفقات الجديدة الأهلي: يول وضع الخطوط العريضة للصفقات الجديدة

اوضح أسامة عرابي المدرب العام بالجهاز الفني للأهلي أن الحديث عن الصفقات الجديدة أمر سابق لأوانه في ظل ضغط المباريات هذا الموسم.

وقال عرابي: "هناك مشاورات بسيطة بين أعضاء الجهاز الفني، ولكن مارتن يول وضع الخطوط العريضة لتدعيم الفريق".

وأضاف عبر قناة "أون تي في": "يتبقى فقط عقد جلسة مع مدير قطاع الكرة عبد العزيز عبد الشافي، قبل رفع الأمر لمجلس إدارة النادي".

واستدرك مدرب الأهلي: "ولكن التركيز الأكبر حاليًا هو حسم بطولة الدوري، والمنافسة على لقب دوري الأبطال وكأس ".

يذكر أن الأهلي أبرم 9 صفقات مطلع الموسم الجاري، كلفته ما يقرب من 60 مليون جنيه.

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