نائب عن دائرة أول المنصورة: بوادر حل لأزمة "أبراج المجزر" بالدقهلية

قال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، عن دائرة أول المنصورة، إنه تم اتخاذ خطوة هامة، بخصوص أبراج التعاونيات بحى المجزر الآلى بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، والتى توقفت الإنشاءات بها، منذ 10 سنوات لاختلاف بين شركة المقاولات المشرفة على البناء، وبين الحكومة كجهة تمويل.

وقال "الشرقاوى" التقيت عددا من حاجزى الوحدات السكنية، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للإسكان بالقاهرة، مشكلة من رئيس قسم التعاقدات ومدير الشئون القانونية ووكيل الوزارة المسئول عن التنفيذ، وبحضور وكيل الشركه المنفذه وقوة من مديرية أمن الدقهلية.

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع وتحرير محضر سحب الموقع من الشركة المنفذة، تمهيدا لإعادة طرح باقى الأعمال على جهة أخرى وهى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو المقاولون العرب.

وأضاف: ما أود التأكيد عليه هو أن ما تم هو خطوة مهمة لاستكمال المشروع، إلا أنه لم يتم بعد إسناد العملية لجهة أخرى حتى الآن ولكن ما تم الاتفاق عليه هو طرح المشروع بشكل سريع كالمتفق عليه مع هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وستبدأ هذه الإجراءات اعتبارا من الخميس 28 أبريل.

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