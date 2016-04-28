أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب عن دائرة أول المنصورة: بوادر حل لأزمة "أبراج المجزر" بالدقهلية

Google+ Print
نائب عن دائرة أول المنصورة: بوادر حل لأزمة "أبراج المجزر" بالدقهلية نائب عن دائرة أول المنصورة: بوادر حل لأزمة "أبراج المجزر" بالدقهلية
قال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، عن دائرة أول المنصورة، إنه تم اتخاذ خطوة هامة، بخصوص أبراج التعاونيات بحى المجزر الآلى بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، والتى توقفت الإنشاءات بها، منذ 10 سنوات لاختلاف بين شركة المقاولات المشرفة على البناء، وبين كجهة تمويل.

وقال "الشرقاوى" التقيت عددا من حاجزى الوحدات السكنية، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للإسكان بالقاهرة، مشكلة من رئيس قسم التعاقدات ومدير الشئون القانونية ووكيل الوزارة المسئول عن التنفيذ، وبحضور وكيل الشركه المنفذه وقوة من مديرية أمن الدقهلية.

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع وتحرير محضر سحب الموقع من الشركة المنفذة، تمهيدا لإعادة طرح باقى الأعمال على جهة أخرى وهى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو المقاولون العرب.

وأضاف: ما أود التأكيد عليه هو أن ما تم هو خطوة مهمة لاستكمال المشروع، إلا أنه لم يتم بعد إسناد العملية لجهة أخرى حتى الآن ولكن ما تم الاتفاق عليه هو طرح المشروع بشكل سريع كالمتفق عليه مع هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وستبدأ هذه الإجراءات اعتبارا من الخميس 28 أبريل.


>- بالانفوجراف.. شروط وأوراق حجز شقة ضمن 500 ألف وحدة أعلنت عنها وزارة الإسكان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان