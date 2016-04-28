وزير النقل لـ"سائقى المترو":"سأرفع مرتباتكم بعد زيادة سعر التذكرة"

قال الدكتور جلال سعيد وزير النقل إنه يسعى لزيادة سعر تذكرة المترو من أجل زيادة إيرادات المرفق وتقليل خسائره.

وأضاف وزير النقل لسائقى المترو خلال لقائه مع وفد من السائقين مساء أمس الأربعاء أنه بمجرد تطبيق الزيادة على سعر التذكرة التى يسعى إليها سيرفع مرتباتهم.

وأكد وزير النقل رداً على مطالبة السائقين بصرف بدل الإجازات الأسبوعية على الشامل وزيادة حافز "الوقاد"، أن ظروف البلد صعبة وعليهم التحمل حتى زيادة تذكرة المترو.

وطالب السائقين من الوزير بضرورة تطبيق حكم القضاء بحصول العمال "المشركين" طبياً على كافة مستحقاتهم التى كانوا يتقاضوها قبل "تشريكهم"، وتحسين مستوى الصيانة، وهو ما رد عليه بالوعد بدراساتها.

وزير النقل: لا نستطيع الإنفاق على عمالة المترو ولا زيادة فى أسعار التذاكر