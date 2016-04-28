"الشباب والرياضة" بالغربية تنظم يوما رياضيا بمدرسة الرافعى للغات بطنطا

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة لبرامج التنمية الرياضية"، اليوم الخميس، يوما رياضيا لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بمدرسة الرافعى الرسمية للغات.

يأتى المهرجان الرياضى تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وأيمن عقبه وكيل المديرية للرياضة.

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