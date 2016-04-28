الشرقية تحتفل بالأيتام وتقدم هدايا رمزية لـ 10 عرائس

أقامت محافظة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، حفل تكريم للأيتام و زفاف جماعى لعدد 10 عرائس و عرسان، وتم تقديم لهم هدايا رمزية بحضور، فخرى السيد السكرتير العام للمحافظة و على عبدالرحمن وكيل وزارة التضامن والجهاز التنفيذى للمحافظة، وقدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقصر الثقافة بالزقازيق عروض فنية متنوعة .

قدم فخرى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة ، شهادات تقدير وشهادة إستثمار لعدد 8 أطفال أيتام حققوا المراكز الأولى فى مراحل التعليم المختلفة، وشهادات إستثمار مقدمة من جمعية الأورمان بالشرقية قيمة كل شهادة خمسون جنيهاً، كما قام بتكريم عشر عرائس وتقديم مبلغ 3 آلاف جنيهاً، وغسالة، وسجادة وخطلاط لكل عروس.

كانت إحتفالية جمعية الأورمان بالشرقية بيوم اليتيم، بتكريم عدد 1000 طفل بمنح شهادة إستثمار قيمتها خمسون جنيها مقدمة من الجمعية.

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