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الشرقية تحتفل بالأيتام وتقدم هدايا رمزية لـ 10 عرائس

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الشرقية تحتفل بالأيتام وتقدم هدايا رمزية لـ 10 عرائس الشرقية تحتفل بالأيتام وتقدم هدايا رمزية لـ 10 عرائس
أقامت محافظة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، حفل تكريم للأيتام و زفاف جماعى لعدد 10 عرائس و عرسان، وتم تقديم لهم هدايا رمزية بحضور، فخرى السيد السكرتير العام للمحافظة و على عبدالرحمن وكيل وزارة التضامن والجهاز التنفيذى للمحافظة، وقدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقصر الثقافة بالزقازيق عروض فنية متنوعة .

قدم فخرى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة ، شهادات تقدير وشهادة إستثمار لعدد 8 أطفال أيتام حققوا المراكز الأولى فى مراحل التعليم المختلفة، وشهادات إستثمار مقدمة من جمعية الأورمان بالشرقية قيمة كل شهادة خمسون جنيهاً، كما قام بتكريم عشر عرائس وتقديم مبلغ 3 آلاف جنيهاً، وغسالة، وسجادة وخطلاط لكل عروس.

كانت إحتفالية جمعية الأورمان بالشرقية بيوم اليتيم، بتكريم عدد 1000 طفل بمنح شهادة إستثمار قيمتها خمسون جنيها مقدمة من الجمعية.

حفل الزفاف الجماعى (1)

حفل الزفاف الجماعى (2)

حفل الزفاف الجماعى (3)

حفل الزفاف الجماعى (4)

- قبول تظلمات 565 حالة من حاجزى مشروع "إسكان 2008" بالشرقية
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