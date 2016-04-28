فرقة "أنديان أوشن" الهندية بالإسماعيلية ضمن برنامج الهند على ضفاف النيل

يشهد مهرجان الهند على ضفاف النيل فى دورته الحالية 21 فعالية ثقافية تقدم أشكالا من الموسيقى والرقص والفنون المسرحية وجلسات لليوجا وأطباق من المطبخ الهندى سوف تطوف محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد وبنى سويف ومدينة شرم الشيخ.

وقال ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية: إن البرنامج يبدأ فى محافظة الإسماعيلية من اليوم الخميس 28 أبريل بفرقة أنديان أوشن ( موسيقى عالمية ) بنادى الشاطئ " الدنفاة " فى تمام الساعة الثامنة مساء.

والحفل الثانى يوم الأربعاء 4 مايو مع فرقة دونا جانجولى عروض رقصة الاوديسى أو الكلاسيكية، وذلك على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية فى تمام الساعة الثامنة مساء.

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