للرجل.. تعرف على تأثير زيادة الوزن على هرمونات الذكورة

زيادة الوزن لها أضرار غير صحية، والسمنة المفرطة بأشكالها تؤثر على الصحة الجنسية للرجل وسبب أيضًا فى الإضرار بهرمونات الذكورة لديه، هذا ما أكده الدكتور محمد شكر أخصائى أمراض الذكورة والعقم، موضحًا أن الكثير من الدهون بالجسم، تعرقل عمل هرمونات الذكورة لدى الرجل.

وتابع الدكتور أن الدهون التى يراكمها الجسم يوميًا بعد يوم تحتوى على إنزيم اروماتيز، وهذا الإنزيم عمله غير جيد، لأنه يعمل على تكسير هرمونات الذكورة رويدًا لدى الرجل، ما يعمل بالطبع على التقليل تدريجيًا من هرمونات تنشيط الخصية والمسئولة عن إنتاج الحيوانات المنوية السليمة.

وتابع أخصائى الذكورة حديثه، موضحًا أن زيادة الوزن تضعف كفاءة الحيوان المنوى ومواصفاته القياسية، وهو الأثر المباشر لعمل هذا الإنزيم.

وأكد أخصائى الذكورة والعقم ضرورة متابعة الرجل الذى تتأثر فعليًا خصوبته أو هرموناته الذكورية بالسمنة، مع مختص حتى يتمكن من وصف عقاقير أو أدوية تعمل على تثبيط عمل هذا الإنزيم الشرس الذى يقلل من كفاءة هرمونات الذكورة لدى الرجال، وبالطبع يؤثر بالسلب على درجة وقوة خصوبتهم، وكذلك على قدرتهم الجنسية، وطبيعة الحيوان المنوى ذاته.

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