ولي العهد: نواجه ظواهر إجرامية خطيرة يروج لها دعاة الفتنة ويمولها الحاقدون

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطلعه الدائم إلى تحقيق ما يعزز أمن دولنا وشعوبنا، ويقود إلى مزيد من القوة والثبات في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية.

وقال ولي العهد في كلمه خلال ترؤسه اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول التعاون نحمد الله على ما تعيشه دولنا من استقرار أمني فريد أسهم في تهيئة المناخ الملائم لما تحقق من تطور اقتصادي واجتماعي وحضاري الذي يوجب علينا المحافظة عليه ومضاعفة الجهد والاجتهاد والأخذ بأسباب القوة والاستعداد وتعزيز مسيرة التعاون.

وأضاف: إننا نواجه تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة انتهك فاعلوها حرمة الدين وقدسية بيوت الله واستهدفوا حياة حماة الوطن واستباحوا الدماء المعصومة، وحق ذوي القربي والأرحام تدفعهم معتقدات خارجه عن الدين يروج لها دعاة الفتنة والضلال ويمولها الحاقدون.