أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ولي العهد: نواجه ظواهر إجرامية خطيرة يروج لها دعاة الفتنة ويمولها الحاقدون

Google+ Print
ولي العهد: نواجه ظواهر إجرامية خطيرة يروج لها دعاة الفتنة ويمولها الحاقدون ولي العهد: نواجه ظواهر إجرامية خطيرة يروج لها دعاة الفتنة ويمولها الحاقدون

    نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطلعه الدائم إلى تحقيق ما يعزز أمن دولنا وشعوبنا، ويقود إلى مزيد من القوة والثبات في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية.

وقال ولي العهد في كلمه خلال ترؤسه اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول التعاون نحمد الله على ما تعيشه دولنا من استقرار أمني فريد أسهم في تهيئة المناخ الملائم لما تحقق من تطور اقتصادي واجتماعي وحضاري الذي يوجب علينا المحافظة عليه ومضاعفة الجهد والاجتهاد والأخذ بأسباب القوة والاستعداد وتعزيز مسيرة التعاون.

وأضاف: إننا نواجه تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة انتهك فاعلوها حرمة الدين وقدسية بيوت الله واستهدفوا حياة حماة الوطن واستباحوا الدماء المعصومة، وحق ذوي القربي والأرحام تدفعهم معتقدات خارجه عن الدين يروج لها دعاة الفتنة والضلال ويمولها الحاقدون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية