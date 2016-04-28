الملك سلمان بحث مع عبدالله الثاني تعزيز التعاون وتطورات الأحداث

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، اجتماعاً مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وتم خلال الاجتماع بحث مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة، والأحداث الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الأردني

عقب ذلك وبحضور خادم الحرمين وملك الأردن جرى التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني، وقعه من الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب الأردني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأستاذ ناصر جودة.

واستقبل خادم الحرمين وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم الحالية بالمملكة، فيما أبدى الوزراء سعادتهم بلقاء خادم الحرمين.

واستقبل الملك سلمان أمس، سفير جمهورية الصين الشعبية لي تشينغ ون، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.