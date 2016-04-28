أمير عسير يرعى حفل خريجي جامعة الملك خالد

دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير خريجي جامعة الملك خالد إلى المساهمة في تحقيق الرؤية الشاملة والمتكاملة التي تعد الخطة التنموية الأكبر في تاريخ المملكة.

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وأكد سموه أن هذه الرؤية تجعلنا أكثر اطمئنانا على حاضر هذه البلاد، ومستقبلها وأقوى تصميما على تحقيق أهدافها في ظل قيادته الحكيمة، كما دعا الخريجين إلى التمسك بالعقيدة، والحذر من المؤثرات الخارجية، وعبّر عن سعادته بمشاركة فرحتهم مباركاً لهم ولأهاليهم هذا الإنجاز.

جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل تخريج الدفعة ال 18 من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد والبالغ عددهم 10633 طالباً وطالبة مساء أول من أمس بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى الأستاذ الرياضي بالمحالة مدير جامعة الملك خالد د. عبدالرحمن بن حمد الداود، ومجلس الجامعة، وعدد من منسوبيها.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه والحضور مسيرة الطلاب الخريجين.

وقد ألقى مدير جامعة الملك خالد كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة عسير راعي الحفل وبكافة الحضور من أصحاب الفضيلة والسعادة وآباء وأمهات الخريجين، وقال "أهلاً بسموكم الكريم داعما، ومشجعاً، وبالحضور الكريم لتخريج هذه الكوكبة من أبناء الجامعة ومشاركتكم فرحتهم فسموكم الداعم والمشجع والمتطلع، وهاهم أبناؤك يسعدونك بتخرجهم وتفوقهم ويعدونك بأن يكونوا لبنة خير وبركة في مسيرة تنمية وطنهم المعطاء".

وهنأ د. الداود الآباء بجني ثمرة الجد والاجتهاد لأبنائهم، وأضاف "أهنئكم بهؤلاء الأبناء ثمرة الجد، والاجتهاد الذين تسعدون بهم لخدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم، فالشكر لكم على حسن تربيتكم وتعليمكم حتى تحقق هدفكم".

ووجه كلمة للطلاب الخريجين مبيناً من خلالها سعادته الغامرة بهذا اليوم الأغر، وقال "أباهي بكم القريب والبعيد، ونهنئ أنفسنا والوطن بكم وأهنئكم بوطنكم وقيادتكم، الذي أعطاكم، ودعمكم فردوا الجميل بأمانة وإخلاص".

وأضاف "كونوا قدوة صالحة في مجتمعكم فبكم يرتقي الوطن، وفيكم الأمل والرجاء فكونوا على قدر تطلعات الملك سلمان الحزم والعزم فأنتم أمل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية عام 2030م، واحذروا أصحاب الفكر الضال، وخذوا بالوسطية والاعتدال فهو منهج دينكم الصحيح وثقوا بقيادتكم وقفوا معهم ضد أعداء الفكر والدين والوطن فأنتم الوقود الحقيقي لسير هذا الوطن المعطاء".

واختتم كلمته بالشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لقيادتنا الرشيدة، ولسمو أمير منطقة عسير، ولمنسوبي الجامعة ولجميع أولياء الأمور، والحضور الكريم، ولمنظمي الحفل، وللرئاسة العامة لرعاية الشباب على تعاونهم في استضافة هذه الاحتفالية، منوها بأنه وسط هذه الفرحة يجب ألا ننسى إخواننا الجنود المرابطين من الدعاء لهم بالنصر، والتأييد والترحم على شهدائنا، والدعاء بالشفاء لجرحانا وأن يديم عز هذ الوطن وأمنه في ظل قيادتنا الحكيمة.

ثم أعلن عميد القبول والتسجيل بالجامعة النتيجة النهائية للخريجين، موضحاً أن عدد كافة الخريجين لهذا العام بلغ (10633) طالباً وطالبة، منهم( 905) طلاب وطالبات لدرجة الدبلوم دون الجامعي، كما بلغ عدد الطلاب والطالبات للبكالوريوس (8278) وفي الدراسات فوق الجامعية حصل (600) طالباً وطالبة على درجة الماجستير، وحصل (79) طالباً وطالبة على درجة الدكتوراه، وبلغ خريجو درجة الدبلوم التربوي (500) طالباً وطالبة،

عقب ذلك شاهد الجميع فيلما عن رحلة طالب متخرج، وفي نهاية الحفل سلم سموه الشهادات لأوائل الخريجين، ثم تسلم سموه درعاً تذكارية من مدير الجامعة.