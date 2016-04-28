وزير الشؤون الاجتماعية يكرم المتقاعدين تحت شعار «شكراً لعطائكم»

كرم وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي أمس الأول المتقاعدين والمتقاعدات لهذا العام والذي جاء تحت شعار شكرا لعطائكم.

واُفتتح الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم، بعدها القى د. فهد المطلق كلمة المتقاعدين نيابة عنهم، بعدها اطلع الحضور على "أنامل العطاء" والتي قدمها الفنان التشكيلي علي البياهي وطلابه عبارة عن لوحة مرسومة تجسد الشكر والامتنان والتقدير للعطاء المقدم لعقود من السنين من موظفي وموظفات الوزارة.

بعدها ألقت د. فوزية المريخي كلمة المتقاعدات نيابة عنهن، ثم تم عرض فيلم مرئي بعنوان "شكراً لعطائكم"

وألقى راعي الحفل د. القصبي كلمة للمتقاعدين وصف فيها متقاعدي ومتقاعدات الوزارة برواد العمل الاجتماعي، مؤكد أن هذا الحفل التكريمي هو لمسة وفاء وعرفان قائلا لقد أفنيتم زهرة شبابكم في خدمة هذه الوزارة وقمتم بأداء الرسالة الاجتماعية على أكمل وجه وكنتم فيها سند المحتاج والضعيف والداعم لهم والأب والام لكل يتيم.

وأضاف د. القصبي: ان الوزارة لن تنسى عملكم وسنبقى على تواصل فيما بيننا لأنكم مرآة هذه الوزارة، داعياً اياهم للاستمرار بإمداد الوزارة برؤاهم ومقترحاتهم طارحا فكرة تأسيس جمعية تهتم بمتقاعدي الوزارة وتستخلص فكرهم النير والمشورة لتطوير العمل الاجتماعي، سائلاً الله أن يوفقكم ويكتب لكم الأجر ويساعدكم ويسهل أمركم وأتمنى لكم بداية حياة لمرحلة عطاء بعد التقاعد ان شاء الله وشكراً لكم و"شكراً لعطائكم".

ثم كرم الوزير المتقاعدين والمتقاعدات بالدروع والشهادات التقديرية للذين خدموا الوطن من واقع عملهم في وزارة الشؤون الاجتماعية وبذلوا غاية الجهد في خدمة عدد من الفئات التي تتشرف الوزارة برعايتها وخدمتها من أيتام وذوي إعاقة ومسنين ومحتاجين وغيرهم من فئات المجتمع، وكان لهم أكبر الأثر في ميادين ومستويات العمل الاجتماعي المختلفة، حيث بلغ عدد متقاعدي الوزارة هذا العام 166 متقاعدا ومتقاعدة