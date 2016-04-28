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خروج 12 طالبة من مصابات الحادثة

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    زارت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة محايل عرفه علي عسيري المصابات بحادثة سقوط المظلة بثانوية الريش، وذلك في مستشفى محايل العام نقلت خلال زيارتها تحيات وزير التعليم د. أحمد العيسى وإمنياته لهم بالشفاء العاجل وأن يجبر مصابهم..

كما توجهت بزيارة للمعلمة نسيلة الأسمري المصابة في ذات الحادثة التي كانت متواجدة في فناء المدرسة مع الطالبات وقت وقوع المظلة وتعرضت لعدة كسور متفرقة، وفي ختام زيارتها تمنت للمصابات دوام الصحة والعافية.

وكان برفقتها عدد من رئيسات الأقسام والإداريات والمشرفات، وكان قد غادر المستشفى 12 طالبة من المصابات في الحادث بعد تماثلهم للشفاء فيما بقي ١٤ حالة من بينهم معلمة واحدة جميعهم حالتهم مستقرة.

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