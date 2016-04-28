الرؤية السعودية ضمان لاستدامة التنمية في شتى المجالات

أكد المشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فالح بن محمد الصغير أن رؤية السعودية حتى عام 2030، التي أقرها مجلس الوزراء أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ستكون بحول الله ضماناً لاستدامة التنمية التي تشهدها بلادنا المباركة في شتى المجالات.

وقال الدكتور الصغير : إن أي دولة في العالم لا يمكن لها أن تحقق ما يصبو إليه شعبها دون رؤية واضحة شفافة وطموحة تأخذ من مقوماتها الدينية والجغرافية والحضارية والاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية سندا لها وقوة تدفعها نحو التطور والنمو وهذا ما أكدت عليه هذه الرؤية المباركة التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, وأقرها مجلس الوزراء الموقر والتي تمحورت في ثلاثة مرتكزات أساسية وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، مشيرا إلى هذه الرؤية قد أكدت على أن المجتمع هو المحور الأول لها فهي رؤية من المجتمع، وإليه تنتهي، وهذا يؤكد مدى ما يحظى به المواطن من حرص من القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطن واستقراره عبر توفير الخدمات المتكاملة له وكذلك تعزيز الهوية الوطنية بين أفراد المجتمع وتحقيق العدالة لهم وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال التي قامت عليها هذه البلاد العظيمة.