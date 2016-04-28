"حماس"و"الجهاد" تدينان جريمة قتل قوات الاحتلال لشاب فلسطينى وشقيقته بالقدس

>أدانت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامى فى فلسطين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على قتل شاب فلسطينى وشقيقته على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة صباح أمس الأربعاء".

وقال الناطق باسم حماس فوزى برهوم فى تصريح صحفى أمس:"إن قتل العدو الصهيونى للفتاة مرام صالح طه وشقيقها إبراهيم على حاجز قلنديا بدم بارد وتحت سمع وبصر العالم أجمع جريمة بشعة، وإرهاب منظم، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، وتجرؤ صهيونى على الدم الفلسطينى".

ودعا برهوم إلى ألا تمر هذه الجريمة دون حساب وعقاب، مضيفا: "يجب أن تدشن لمرحلة جديدة من المقاومة المسلحة فى الضفة الغربية ضد العدو الإسرائيلى والمستوطنين المجرمين، حماية لشعبنا وأبنائنا ودفاعا عن أرضنا ومقدساتنا".