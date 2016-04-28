حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الخميس 28 ابريل

حظك اليوم الأسد ليوم الخميس 2016/4/28

>حظك اليوم لبرج الأسد:

>حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد المهنى:

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حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

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حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج االأسد:

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 28/ 4/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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بعض المشاكل ستحيط بهذا البرج فى عمله، لكن ستمر دون أن تترك أثرا كبيرا، لذلك يجب أن يتوخوا الحذر من زملاء العمل الذين ربما يحاولون الإيقاع بهم فى بعض المشاكل دون أن يشعروهم بذلك.مازالت الحالة العاطفية مستقرة إلى حد كبير ومازال الحب يغمر حياتهم ويهون عليهم الصعاب، لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلهم، فخطوة العلاقة الرسمية آتية لا محال بها.يجب أن يتبع التعليمات الطبية التى يرشده أطباؤه عليها، لأن فى حال تجاهلها من الممكن أن يتعرض لمشاكل كبيرة.بعض المشاكل ستحيط بهذا البرج فى عمله، لكن ستمر دون أن تترك أثرا كبيرا، لذلك يجب أن يتوخوا الحذر من زملاء العمل الذين ربما يحاولون الإيقاع بهم فى بعض المشاكل دون أن يشعروهم بذلك.تحقق تقدما وسبقا غير عادى فى حياتك المهنية اليوم، ويمكنك أن تحصل على فرص للانتقال من عمل إلى آخر يقدم لك آفاقًا أفضل بكثير ولكن كن حذرا من العروض الاحتيالية التى ستهدر وقتك وطاقتك وحسب.علاقة الحب الخاصة بك ستكون معقدة جدًا اليوم وستظهر فى الأفق الكثير من القضايا والمشكلات التى تحتاج اهتمامكما وتحتاج نقاشا واضحا ومفتوحًا بينكما.السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح، فلا تسمح للضغوط المحيطة بك والمشكلات المحيطة بأن تؤثر على صحتك النفسية قبل الجسدية وحاول أن تكتشف أسباب انزعاجك وقلقك وتتغلب عليها.تشعر بضغوط شديدة من التزامات مضطر للوفاء بها، خاصة بعض الالتزامات العائلية التى ازدادت عليك مؤخرًا، ولكن رغم كل شيء قيامك بهذه الالتزامات يمنحك الكثير من الثقة بالنفس والشعور بالسعادة.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 28/ 4/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

>يمكنك أن تحسن عملك اليوم خاصة انك فى حالة تأهب ويقظة شديدين، حاول أن تتصدى لما يقلق الآخرين إزائك وتوفق بين ما تريده وما يريده الآخرون وتتجنب الاخطاء التى وقعت فيها فى الماضي.

على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج القوس حظك اليوم الخميس 28/ 4/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم الثور اليوم الخميس 2016/4/28

>حظك اليوم لبرج الثور:

>حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد المهني:

حظك لبرج الثور على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج االثور:

برج الجدى حظك اليوم الخميس 28 إبريل

>برج الجدى على الصعيد المهنى..

برج الجدى على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى...

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 28 /4/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج الحوت حظك اليوم الخميس 28 إبريل

>برج الحوت على الصعيد المهنى..

برج الحوت على الصعيد العاطفى...

برج الحوت على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

برج الدلو حظك اليوم الخميس 28 إبريل

>برج الدلو على الصعيد المهنى..

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

برج الدلو على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

حظك اليوم برج العذراء الخميس 28 / 5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج القوس الخميس 28/ 4/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم الميزان اليوم الخميس 2016/4/28

>حظك اليوم لبرج الميزان:

>حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيد المهني:

حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج االميزان:

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اليوم مناسب جدا لفرصة ثانية تمنحها للناس الذين لم يتصرفون بشكل جيد خلال الفترة الماضية، حاول أن تفعل ذلك مع اصدقائك وبشكل خاص مع من تحب وأنت أيضًا اسع للحصول على فرصة جديدة.بعض الأمراض المزمنة تزعجك اليوم من جديد ولكنك ستكتشف طريقة مناسبة للتعامل معها، ستحتاج فقط بعض الوقت والصبر من أجل الحصول على نتائج فعالة.>أنت فى مزاج سيء وتشعر بالعجز عن الاستفادة من الفرص المتاحة أمامك على مختلف الجبهات ورغم ذلك سيكون يومك حافلاً بالاحداث المثيرة فحاول أن تستمتع بها.>تعقد اتفاقا احترافيا ناجحا يمنحك دفعة إيجابية فى العمل وتجعلك تنجز الكثير من العمل فى وقت قصير،لكن كن حذرا قبل تشكيل شراكة جديدة فهناك احتمالات بأن تتغير أشياء مهمة فى منتصف مهمة العمل.تخطط للقيام ببعض الأنشطة العائلية اليوم، ومهما كنت مشغولاً لا تتجاهل عائلتك لأنه حان الوقت لإعادة التوازن بين حياتك الشخصية وعملك، يمكنك أن تشارك أهلك رحلة ممتعة فى الهواء الطلق أو أنشطة غير تقليدية.>انت تبدو فى كامل لياقتك هذه الأيام فحاول أن تحافظ على ذلك وألا يجعلك ذلك تتراجع عن قراراتك الخاصة بالصحة التى اتخذتها فى الوقت الماضى وهى السبب فى تحسن لياقتك.طاقتك الإبداعية متألقة اليوم لديك رغبة شديدة فى الإبداع والتميز وتريد أن تفعل شيئًا مميزًا، لذا هو يوم مثالى لك إذا كنت فنانا لإكمال مشاريع بدأتها وتوقفت دون سبب.>أخبار جيدة جداً سيتلقاها برج الثور فى هذه الأيام، فالمكاسب المادية ستلحق به وسيحقق بعض الأحلام التى كان يخطط لها منذ فترة طويلة، لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً فهذه الأيام هى أيامهم.>حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد العاطفي:>بالنسبة للحياة العاطفية فمزيد من الحب والرومانسية يعيشونها، وسيحتفلون بعيد ميلادهم بجوار أحبائهم كما أنهم سيتلقون مفاجأة كبيرة من قبل شركاء حياتهم ستغير من مجرى حياتهم تماماً.>يجب أن ينقصوا من وزنهم ويخضعوا إلى نظام غذائى صحى حتى لا يتعرضون إلى مشاكل صحية هم فى غنى عنها.>أخبار جيدة جداً سيتلقاها برج الثور فى هذه الأيام، فالمكاسب المادية ستلحق به وسيحقق بعض الأحلام التى كان يخطط لها منذ فترة طويلة، لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً.>من المحتمل أن تكون سعيد الحظ على مستوى العمل فى الفترة المقبلة، فالمشاريع التى كنت ترغب فى تنفيذها ستتحقق وكذلك ستحقق من خلفها الكثير من النجاح، الذى سيضمن لك الحصول على ترقية فى العمل وبالتالى مزيد من المال.مصارحة الحبيب هى أفضل الطرق وأقصرها كذلك لحل كل الخلافات فيما بينكما، كذلك اليوم غير مناسب تماماً لإجراء أى حوار مع الشريك من أى نوع، خصوصاً أن المشادات الكلامية والخلافات الدائرة بينكما جعلت علاقتكما غير جيدة تماماً فى الفترة الأخيرة.لا يجب أن تستلم لكافة الضغوط التى قد تعرضت لها مؤخراً كذلك يفضل أن تتعامل بحذر مع صحتك، لأن ذلك سيكون مؤشر خطر، وربما يكلفك ذلك الكثير والكثير، وستدفع أنت ثمن هذا من صحتك، فبادر بتنظيم وقتك.الاهتمام بمن حولك، هو مفتاح والحل الأفضل لكل الأزمات التى سبق وأن مررت بها مؤخراً، كن أكثر هدوء ولا تبالغ فى لوم نفسك، كذلك يفضل أن تستمع أكثر إلى نصائح المحيطين بك.>ضغوطات العمل لا تنتهى حاول أن تسيطر على هدوء أعصابك ولا تنشغل كثيرًا فى أى أمور جانبية ركز فى العمل وضع جدول زمنى لتنفيذ المهام المطلوبة حتى لا تشعر بالاحباط برغم كل المجهود الذى تبذله.>بعد المسافات بينك وبين حبيبك يجعلك تشعر بالملل عليك أن تصبر حتى تمر تلك الفترة الصعبة وسوف تؤدى إلى مرحلة مستقرة ومليئة بالسعادة. قد يفاجئك حبيبك بشئ يجعلك تشعر بالفرحة والراحة.ضغوطات العمل تجعلك تهمل صحتك البدنية بشكل ملحوظ ومؤذى. أنت مهمل كثيرًا فى طعامك هذه الأيام وتتناول الكثير من المنبهات والأطعمة السريعة، يحذرك الفلك من وعكة صحية مفاجئة اذا لم تنال قسط من الراحة وتناولت الأطعمة الصحية.لديك مستقبل مهنى كبير لا تيأس واستمر فى المحاولة حتى تصل إلى الأهداف التى تسعى إليها. عليك أن تتحمل الضغوطات وحاول أن تكون مرن فى تغيير تفكيرك ووضع خطط بديله بشكل سريع.>على الرغم من أنك اليوم شخص مسالم إلى أبعد درجة، إلا أن هناك الكثير من المشاكل التى ستجد نفسك محاصر بها من كل اتجاه، وهو ما يجعلك تفقد أعصابك، فمن الأفضل أن تعالج كل مشاكلك بهدوء أكثر من ذلك، وتبحث عن أسباب كل أزمة واحدة تلو الأخرى، ولا تدع المشاكل تتكاثر من حولك.>تبحث حالياً عن أفضل حل مريح لك فى علاقتك بشريك الحياة، فمشاعرك اتجاهه ستجعله يشعر ببعض الراحة وكذلك ربما ستكون هذه الطريقة أفضل الطرق للتخلص من كافة الأزمات التى سبق وأن مرت بها العلاقة، عليك أيضاً أن تبحث عن حلول جذرية للمشاكل العالقة بينكما منذ فترة.>الأزمات التى مررت بها فى العمل مؤخراً كان لها تأثير كبير على صحتك، وكذلك على حياتك بشكل عام، حاول أن تبحث عن أفضل الحلول التى تساعدك على الخروج من الأزمة، ويفضل أن تذهب إلى طبيب فى القريب العاجل حتى لا تندم فيما بعد.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، سواء العمل أو الصحة، وكذلك فيما يخص علاقاتك بالحبيب، كما أن هناك الكثير من الأخبار السارة التى فى طريقها إليك.>لديك اليوم الكثير من المهام لمعلقة منذ فترة، ولكن عليك أن تشعر بالتفاؤل فهناك الكثير من الوقت لديك لكى تنجز كافة المهام المطلوبة منك خلال هذه الفترة، كما أن شعورك الدائم بالندم والقلق اتجاه من مديرك فى العمل سيتغير تماماً خصوصاً أنه سيشعر بقيمتك فى العمل.>علاقتك بالحبيب ستكون أفضل بكثير خلال الفترة المقبلة، عليك فقط أن تحصل على إجازة من العمل وتبحث عن مكان يكون مناسب يجمعكما وتستعيدا فيه كل اللحظات الرومانسية السابقة، كذلك يفضل أن تهتم به أكثر من ذلك حتى لا يشعر ببعض القلق تجاهك.>على الرغم من أنك كنت تعانى الفترة الماضية من بعض الاضطرابات والأزمات التى حالت بينك وبين أن تحصل على إجازة أو فترة راحة، إلا أن هذا لم يكن له مردود سئ على صحتك إلا بسيط، فكن حذر ولا تبالغ فى التفريط فى نفسك أكثر من ذلك.>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير على كافة المستويات وتحديداً على مستوى العائلة والأصدقاء، فمن الضرورى أن تعرف كيف تدير أمورك بشكل جيد ولا تبالغ فى التفريط فى حقوقك على حساب غيرك أكثر من ذلك.>عليك أن تتعلم من دروس الماضى ولا تضع ثقتك فى محيط العمل بأشخاص لا يستحقوها لأنهم سوف يتسببوا لك فى الكثير من المشاكل حيث يحملون مشاعر من الغيرة والحقد ويظهرون لك عكس ذلك.مشاكل مفاجئة مع شريك حياتك على الرغم من أن الفترة السابقة كانت هادئة ومستقرة، ربما عليكم أن تضيفوا روح التجديد إلى العلاقة ولو بشكل بسيط فالملل قد يدمر الحب تمامًا.أن تهمل تمامًا عمل التمارين الرياضية ربما حان الوقت أن تخصص ولو بعض دقائق صغيرة فى يوم للمارسة بعض التمارين البسيطة التى سوف تؤثر بشكل إيجابى جدًا على صحتك الجسدية والنفسية.تعانى من أزمة مالية لا تستطيع السيطرة عليها سوف تبدء فى الانفراج بشكل مفاجئ بدءً من اليوم. عليك أن تكون حذرًا وتتعلم من الدروس السابقة ولا تضع ثقتك فى أشخاص لا تستحقها.>عليك أن تفكر جيدًا فى مجال عملك الحالى هل هو فعلًا يحقق لك النجاح والطموح الذى تسعى إليه أم لا يبدو أنك لا تشعر بالسعادة أو الانجاز عليك أن تتحلى بروح الشجاعة وتغير مجال عملك اذا لم يكن مناسب لك حتى وان بدأت من الصفر.>حاول أن تتعامل مع عصبية شريك حياتك بحكمة وهدوء فربما تكون هناك الكثير من الضغوطات التى تؤثر عليه. عليك ادراك أن العلاقة أخذ وعطاء عليك أن تتحمل بعض الأشياء السلبية فى مقابل الكثير من الأمور الايجابية الأخرى.>لا تتردد فى استشارة طبيب نفسى اذا شعرك بالضغوطات الكثيرة التى تحاوطك من كل جانب بالمشاكل النفسية قد تؤثر على صحتك البدنية بالسلب وتجعلك تعانى من وعكات مفاجئة.اذا لم تكن تشعر بالسعادة فى العمل لا تتردد فى البحث عن عمل آخر فالتغيير مطلوب وايجابى ومن الممكن أن ينتقل بك إلى مراحل أكثر نجاحًا. عليك أن تكون مرن فى التفكير حتى تتمكن من تجاوز الازمات المالية المتتالية التى تعانى منها.>لا داعى للخوف بالنسبة لمستقبلهم العملى، فسيحققون الكثير من النجاحات فى الفترات القادمة بأقل مجهود ممكن، كما سيحصلون على المنصب الذى طالما حلموا به، لكن الصبر والتأنى سيكون وسيلتهم الوحيدة.بالنسبة للحب سيمر أبناء هذا البرج ببعض المشاكل البسيطة التى قد تؤرق حياتهم العاطفية وتهدد استقرارها، لكن بمزيد من الصبر ستمر مرور الكرام، وسيشعرون انها كانت مجرد كبوة وتمر..الالتزام بتعليمات الأطباء من اهم الأشياء التى يجب أن يقوموا بها طوال الفترات القادمة لأنها ستغير من مجرى حياتهم وسترفع من مستوى حالتهم الصحية تماماً.لا داعى للخوف بالنسبة لمستقبلهم العملى، فسيحققون الكثير من النجاحات فى الفترات القادمة بأقل مجهود ممكن، كما سيحصلون على المنصب الذى طالما حلموا به