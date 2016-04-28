حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الخميس 28 ابريل

حظك اليوم الأسد ليوم الخميس 2016/4/28بعض المشاكل ستحيط بهذا البرج فى عمله، لكن ستمر دون أن تترك أثرا كبيرا، لذلك يجب أن يتوخوا الحذر من زملاء العمل الذين ربما يحاولون الإيقاع بهم فى بعض المشاكل دون أن يشعروهم بذلك.
>حظك اليوم لبرج الأسد:
>حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد المهنى:
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حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد العاطفى: مازالت الحالة العاطفية مستقرة إلى حد كبير ومازال الحب يغمر حياتهم ويهون عليهم الصعاب، لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلهم، فخطوة العلاقة الرسمية آتية لا محال بها.
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حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد الصحى: يجب أن يتبع التعليمات الطبية التى يرشده أطباؤه عليها، لأن فى حال تجاهلها من الممكن أن يتعرض لمشاكل كبيرة.
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توقعات علماء الفلك لبرج االأسد: بعض المشاكل ستحيط بهذا البرج فى عمله، لكن ستمر دون أن تترك أثرا كبيرا، لذلك يجب أن يتوخوا الحذر من زملاء العمل الذين ربما يحاولون الإيقاع بهم فى بعض المشاكل دون أن يشعروهم بذلك.
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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 28/ 4/2016 تحقق تقدما وسبقا غير عادى فى حياتك المهنية اليوم، ويمكنك أن تحصل على فرص للانتقال من عمل إلى آخر يقدم لك آفاقًا أفضل بكثير ولكن كن حذرا من العروض الاحتيالية التى ستهدر وقتك وطاقتك وحسب.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:علاقة الحب الخاصة بك ستكون معقدة جدًا اليوم وستظهر فى الأفق الكثير من القضايا والمشكلات التى تحتاج اهتمامكما وتحتاج نقاشا واضحا ومفتوحًا بينكما.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح، فلا تسمح للضغوط المحيطة بك والمشكلات المحيطة بأن تؤثر على صحتك النفسية قبل الجسدية وحاول أن تكتشف أسباب انزعاجك وقلقك وتتغلب عليها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:تشعر بضغوط شديدة من التزامات مضطر للوفاء بها، خاصة بعض الالتزامات العائلية التى ازدادت عليك مؤخرًا، ولكن رغم كل شيء قيامك بهذه الالتزامات يمنحك الكثير من الثقة بالنفس والشعور بالسعادة.
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برج العذراء حظك اليوم الخميس 28/ 4/2016
>برج العذراء على الصعيد المهني:
>يمكنك أن تحسن عملك اليوم خاصة انك فى حالة تأهب ويقظة شديدين، حاول أن تتصدى لما يقلق الآخرين إزائك وتوفق بين ما تريده وما يريده الآخرون وتتجنب الاخطاء التى وقعت فيها فى الماضي.
على الصعيد العاطفي:اليوم مناسب جدا لفرصة ثانية تمنحها للناس الذين لم يتصرفون بشكل جيد خلال الفترة الماضية، حاول أن تفعل ذلك مع اصدقائك وبشكل خاص مع من تحب وأنت أيضًا اسع للحصول على فرصة جديدة.
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برج العذراء على الصعيد الصحي:بعض الأمراض المزمنة تزعجك اليوم من جديد ولكنك ستكتشف طريقة مناسبة للتعامل معها، ستحتاج فقط بعض الوقت والصبر من أجل الحصول على نتائج فعالة.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>أنت فى مزاج سيء وتشعر بالعجز عن الاستفادة من الفرص المتاحة أمامك على مختلف الجبهات ورغم ذلك سيكون يومك حافلاً بالاحداث المثيرة فحاول أن تستمتع بها.
برج القوس حظك اليوم الخميس 28/ 4/2016
>برج القوس على الصعيد المهني:
>تعقد اتفاقا احترافيا ناجحا يمنحك دفعة إيجابية فى العمل وتجعلك تنجز الكثير من العمل فى وقت قصير،لكن كن حذرا قبل تشكيل شراكة جديدة فهناك احتمالات بأن تتغير أشياء مهمة فى منتصف مهمة العمل.
على الصعيد العاطفي:تخطط للقيام ببعض الأنشطة العائلية اليوم، ومهما كنت مشغولاً لا تتجاهل عائلتك لأنه حان الوقت لإعادة التوازن بين حياتك الشخصية وعملك، يمكنك أن تشارك أهلك رحلة ممتعة فى الهواء الطلق أو أنشطة غير تقليدية.
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برج القوس على الصعيد الصحي:
>انت تبدو فى كامل لياقتك هذه الأيام فحاول أن تحافظ على ذلك وألا يجعلك ذلك تتراجع عن قراراتك الخاصة بالصحة التى اتخذتها فى الوقت الماضى وهى السبب فى تحسن لياقتك.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:طاقتك الإبداعية متألقة اليوم لديك رغبة شديدة فى الإبداع والتميز وتريد أن تفعل شيئًا مميزًا، لذا هو يوم مثالى لك إذا كنت فنانا لإكمال مشاريع بدأتها وتوقفت دون سبب.
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حظك اليوم الثور اليوم الخميس 2016/4/28
>حظك اليوم لبرج الثور:
>حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد المهني:
>أخبار جيدة جداً سيتلقاها برج الثور فى هذه الأيام، فالمكاسب المادية ستلحق به وسيحقق بعض الأحلام التى كان يخطط لها منذ فترة طويلة، لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً فهذه الأيام هى أيامهم.
>حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد العاطفي:
>بالنسبة للحياة العاطفية فمزيد من الحب والرومانسية يعيشونها، وسيحتفلون بعيد ميلادهم بجوار أحبائهم كما أنهم سيتلقون مفاجأة كبيرة من قبل شركاء حياتهم ستغير من مجرى حياتهم تماماً.
حظك لبرج الثور على الصعيد الصحي:
>يجب أن ينقصوا من وزنهم ويخضعوا إلى نظام غذائى صحى حتى لا يتعرضون إلى مشاكل صحية هم فى غنى عنها.
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>توقعات علماء الفلك لبرج االثور:
>أخبار جيدة جداً سيتلقاها برج الثور فى هذه الأيام، فالمكاسب المادية ستلحق به وسيحقق بعض الأحلام التى كان يخطط لها منذ فترة طويلة، لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً.
برج الجدى حظك اليوم الخميس 28 إبريل
>برج الجدى على الصعيد المهنى..
>من المحتمل أن تكون سعيد الحظ على مستوى العمل فى الفترة المقبلة، فالمشاريع التى كنت ترغب فى تنفيذها ستتحقق وكذلك ستحقق من خلفها الكثير من النجاح، الذى سيضمن لك الحصول على ترقية فى العمل وبالتالى مزيد من المال.
برج الجدى على الصعيد العاطفى مصارحة الحبيب هى أفضل الطرق وأقصرها كذلك لحل كل الخلافات فيما بينكما، كذلك اليوم غير مناسب تماماً لإجراء أى حوار مع الشريك من أى نوع، خصوصاً أن المشادات الكلامية والخلافات الدائرة بينكما جعلت علاقتكما غير جيدة تماماً فى الفترة الأخيرة.
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على الصعيد الصحى... لا يجب أن تستلم لكافة الضغوط التى قد تعرضت لها مؤخراً كذلك يفضل أن تتعامل بحذر مع صحتك، لأن ذلك سيكون مؤشر خطر، وربما يكلفك ذلك الكثير والكثير، وستدفع أنت ثمن هذا من صحتك، فبادر بتنظيم وقتك.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.. الاهتمام بمن حولك، هو مفتاح والحل الأفضل لكل الأزمات التى سبق وأن مررت بها مؤخراً، كن أكثر هدوء ولا تبالغ فى لوم نفسك، كذلك يفضل أن تستمع أكثر إلى نصائح المحيطين بك.
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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 28 /4/2016
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>ضغوطات العمل لا تنتهى حاول أن تسيطر على هدوء أعصابك ولا تنشغل كثيرًا فى أى أمور جانبية ركز فى العمل وضع جدول زمنى لتنفيذ المهام المطلوبة حتى لا تشعر بالاحباط برغم كل المجهود الذى تبذله.
على الصعيد العاطفي:
>بعد المسافات بينك وبين حبيبك يجعلك تشعر بالملل عليك أن تصبر حتى تمر تلك الفترة الصعبة وسوف تؤدى إلى مرحلة مستقرة ومليئة بالسعادة. قد يفاجئك حبيبك بشئ يجعلك تشعر بالفرحة والراحة.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:ضغوطات العمل تجعلك تهمل صحتك البدنية بشكل ملحوظ ومؤذى. أنت مهمل كثيرًا فى طعامك هذه الأيام وتتناول الكثير من المنبهات والأطعمة السريعة، يحذرك الفلك من وعكة صحية مفاجئة اذا لم تنال قسط من الراحة وتناولت الأطعمة الصحية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: لديك مستقبل مهنى كبير لا تيأس واستمر فى المحاولة حتى تصل إلى الأهداف التى تسعى إليها. عليك أن تتحمل الضغوطات وحاول أن تكون مرن فى تغيير تفكيرك ووضع خطط بديله بشكل سريع.
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برج الحوت حظك اليوم الخميس 28 إبريل
>برج الحوت على الصعيد المهنى..
>على الرغم من أنك اليوم شخص مسالم إلى أبعد درجة، إلا أن هناك الكثير من المشاكل التى ستجد نفسك محاصر بها من كل اتجاه، وهو ما يجعلك تفقد أعصابك، فمن الأفضل أن تعالج كل مشاكلك بهدوء أكثر من ذلك، وتبحث عن أسباب كل أزمة واحدة تلو الأخرى، ولا تدع المشاكل تتكاثر من حولك.
برج الحوت على الصعيد العاطفى...
>تبحث حالياً عن أفضل حل مريح لك فى علاقتك بشريك الحياة، فمشاعرك اتجاهه ستجعله يشعر ببعض الراحة وكذلك ربما ستكون هذه الطريقة أفضل الطرق للتخلص من كافة الأزمات التى سبق وأن مرت بها العلاقة، عليك أيضاً أن تبحث عن حلول جذرية للمشاكل العالقة بينكما منذ فترة.
برج الحوت على الصعيد الصحى..
>الأزمات التى مررت بها فى العمل مؤخراً كان لها تأثير كبير على صحتك، وكذلك على حياتك بشكل عام، حاول أن تبحث عن أفضل الحلول التى تساعدك على الخروج من الأزمة، ويفضل أن تذهب إلى طبيب فى القريب العاجل حتى لا تندم فيما بعد.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، سواء العمل أو الصحة، وكذلك فيما يخص علاقاتك بالحبيب، كما أن هناك الكثير من الأخبار السارة التى فى طريقها إليك.
برج الدلو حظك اليوم الخميس 28 إبريل
>برج الدلو على الصعيد المهنى..
>لديك اليوم الكثير من المهام لمعلقة منذ فترة، ولكن عليك أن تشعر بالتفاؤل فهناك الكثير من الوقت لديك لكى تنجز كافة المهام المطلوبة منك خلال هذه الفترة، كما أن شعورك الدائم بالندم والقلق اتجاه من مديرك فى العمل سيتغير تماماً خصوصاً أنه سيشعر بقيمتك فى العمل.
برج الدلو على الصعيد العاطفى..
>علاقتك بالحبيب ستكون أفضل بكثير خلال الفترة المقبلة، عليك فقط أن تحصل على إجازة من العمل وتبحث عن مكان يكون مناسب يجمعكما وتستعيدا فيه كل اللحظات الرومانسية السابقة، كذلك يفضل أن تهتم به أكثر من ذلك حتى لا يشعر ببعض القلق تجاهك.
برج الدلو على الصعيد الصحى..
>على الرغم من أنك كنت تعانى الفترة الماضية من بعض الاضطرابات والأزمات التى حالت بينك وبين أن تحصل على إجازة أو فترة راحة، إلا أن هذا لم يكن له مردود سئ على صحتك إلا بسيط، فكن حذر ولا تبالغ فى التفريط فى نفسك أكثر من ذلك.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير على كافة المستويات وتحديداً على مستوى العائلة والأصدقاء، فمن الضرورى أن تعرف كيف تدير أمورك بشكل جيد ولا تبالغ فى التفريط فى حقوقك على حساب غيرك أكثر من ذلك.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 28 / 5/2016
>برج العذراء على الصعيد المهني:
>عليك أن تتعلم من دروس الماضى ولا تضع ثقتك فى محيط العمل بأشخاص لا يستحقوها لأنهم سوف يتسببوا لك فى الكثير من المشاكل حيث يحملون مشاعر من الغيرة والحقد ويظهرون لك عكس ذلك.
على الصعيد العاطفي: مشاكل مفاجئة مع شريك حياتك على الرغم من أن الفترة السابقة كانت هادئة ومستقرة، ربما عليكم أن تضيفوا روح التجديد إلى العلاقة ولو بشكل بسيط فالملل قد يدمر الحب تمامًا.
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برج العذراء على الصعيد الصحي:أن تهمل تمامًا عمل التمارين الرياضية ربما حان الوقت أن تخصص ولو بعض دقائق صغيرة فى يوم للمارسة بعض التمارين البسيطة التى سوف تؤثر بشكل إيجابى جدًا على صحتك الجسدية والنفسية.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: تعانى من أزمة مالية لا تستطيع السيطرة عليها سوف تبدء فى الانفراج بشكل مفاجئ بدءً من اليوم. عليك أن تكون حذرًا وتتعلم من الدروس السابقة ولا تضع ثقتك فى أشخاص لا تستحقها.
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حظك اليوم برج القوس الخميس 28/ 4/2016
>برج القوس على الصعيد المهني:
>عليك أن تفكر جيدًا فى مجال عملك الحالى هل هو فعلًا يحقق لك النجاح والطموح الذى تسعى إليه أم لا يبدو أنك لا تشعر بالسعادة أو الانجاز عليك أن تتحلى بروح الشجاعة وتغير مجال عملك اذا لم يكن مناسب لك حتى وان بدأت من الصفر.
على الصعيد العاطفي:
>حاول أن تتعامل مع عصبية شريك حياتك بحكمة وهدوء فربما تكون هناك الكثير من الضغوطات التى تؤثر عليه. عليك ادراك أن العلاقة أخذ وعطاء عليك أن تتحمل بعض الأشياء السلبية فى مقابل الكثير من الأمور الايجابية الأخرى.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>لا تتردد فى استشارة طبيب نفسى اذا شعرك بالضغوطات الكثيرة التى تحاوطك من كل جانب بالمشاكل النفسية قد تؤثر على صحتك البدنية بالسلب وتجعلك تعانى من وعكات مفاجئة.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس: اذا لم تكن تشعر بالسعادة فى العمل لا تتردد فى البحث عن عمل آخر فالتغيير مطلوب وايجابى ومن الممكن أن ينتقل بك إلى مراحل أكثر نجاحًا. عليك أن تكون مرن فى التفكير حتى تتمكن من تجاوز الازمات المالية المتتالية التى تعانى منها.
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حظك اليوم الميزان اليوم الخميس 2016/4/28
>حظك اليوم لبرج الميزان:
>حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيد المهني:
>لا داعى للخوف بالنسبة لمستقبلهم العملى، فسيحققون الكثير من النجاحات فى الفترات القادمة بأقل مجهود ممكن، كما سيحصلون على المنصب الذى طالما حلموا به، لكن الصبر والتأنى سيكون وسيلتهم الوحيدة.
حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيد العاطفي: بالنسبة للحب سيمر أبناء هذا البرج ببعض المشاكل البسيطة التى قد تؤرق حياتهم العاطفية وتهدد استقرارها، لكن بمزيد من الصبر ستمر مرور الكرام، وسيشعرون انها كانت مجرد كبوة وتمر..
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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:الالتزام بتعليمات الأطباء من اهم الأشياء التى يجب أن يقوموا بها طوال الفترات القادمة لأنها ستغير من مجرى حياتهم وسترفع من مستوى حالتهم الصحية تماماً.
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توقعات علماء الفلك لبرج االميزان:لا داعى للخوف بالنسبة لمستقبلهم العملى، فسيحققون الكثير من النجاحات فى الفترات القادمة بأقل مجهود ممكن، كما سيحصلون على المنصب الذى طالما حلموا به
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