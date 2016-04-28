ثقافة الشاطبى يحتفى بأبطال أكتوبر بحضور حسنى حافظ و هيثم الحريرى

نظم قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية ، برئاسة أميرة مجاهد ، احتفالية ، لأبطال حرب أكتوبر المجيدة فى ذكرى تحرير عيد سيناء ، بحضور أعضاء مجلس النواب ، حسنى حافظ ، و هيثم الحريرى .

وتم تكريم أبطال الحرب كلاً من اللواء محمود نور الدين و اللواء نبيل عبد الوهاب و اللواء هاشم أبو الفضل، و الشهيد الحى عبد الجواد سويلم ، و اللواء هنيدى أبو شريف و اللواء سعيد خلاف .

وتخلل اللقاء عرضاً لمجموعة من الأفلام الوثائقية التى تروى تفاصيل تحرير سيناء و بطولات خير أجناد الأرض و إلى جانب فقرات من الموسيقى و الأشعار الوطنية أداها الشاعر محمد مخيمر و الشاعر حامد السحرتى بصحبة عازف الكمان أحمد خليفة ، كما تجلى الفنان إبراهيم الملاح فى مقطوعة غنائية قام بارتجالها للأبطال .

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