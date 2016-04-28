بالصور.. مدينة المطرية بالدقهلية تغرق فى الصرف الصحى والقمامة

سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية بعد غرق العمارات السكنية بشارع سعد زغلول أمام المقابر فى مياه الصرف الصحى، وتجمع المياه أمام وخلف الأبراج السكنية بالمنطقة، واشتكى الأهالى من إهمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

كما اشتكى الأهالى من انعدام النظافة بهذه المنطقة وانتشار القمامة فى الشوارع الرئيسية وخلف شبكة الكهرباء وفى شارع بورسعيد وتنيس وسعد زغلول بجوار محطة الأتوبيس.

وأوضح الأهالى أن كل هذا الإهمال يحدث على الرغم من قرار زيادة تحصيل رسوم النظافة لكل شقة من 2 جنيه إلى 5 جنيهان، ولكل محل 20 جنيها بدلا عن 10 جنيهات.

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