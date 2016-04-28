محافظ كفرالشيخ يلتقى بأعضاء مجلس النواب لبحث أهم قضايا المحافظة

التقى اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، مساء أمس الأربعاء، بالديوان العام، بأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وطرح خلال اللقاء عدد من الملفات الخاصة بالمحافظة أهمها الصحة والصرف الصحى ومياه الشرب والتربية والتعليم والطرق والتموين، جاء ذلك بحضور محمد الصيرة السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذى.

كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذى ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات فى جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التى تعانى منها محافظة كفرالشيخ .

وأكد النواب على تواصلهم مع المحافظة لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمهم المستمر من أجل خدمة أهالى محافظة كفرالشيخ .

قال محافظ كفرالشيخ، انه سيتم عقد اللقاء القادم لأعضاء مجلس النواب عن محافظة كفرالشيخ بمدينة مصيف بلطيم تزامنا مع الاستعدادات الكبيرة التى تقوم بها المحافظة لاستقبال الصيف القادم والتجهيزات المختلفة بكافة المرافق الخدمية من اجل استقبال المصطافين هذا العام .

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