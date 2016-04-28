محافظ أسوان يعطى مهلة شهر لمديرى التعليم والصحة لتصحيح المواقع الخدمية

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إعطاء مهلة شهر لرئيس مركز ومدينة أسوان ومديرى عموم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى لتصحيح أوضاع المواقع الخدمية التى استهدفتها لجنة المحافظ.

جاء ذلك فى الإجتماع الذى عقده محافظ أسوان مع أعضاء لجنة المحافظ، امس، حيث وجه مسئولى الجهات الخدمية بإعداد نموذج لبطاقة تفتيش لمختلف المواقع الخدمية يتضمن معايير التقييم الشامل حتى يتسنى للجنة المحافظ القيام بأعمال التفتيش والمتابعة بشكل قانونى وموضوعى وبكل حيادية وشفافية .

وفى نفس الإجتماع شدد محافظ أسوان على مسئولى التعليم والأبنية التعليمية بسرعة إعداد حصر شامل لكافة المدارس التى تحتاج إلى أسوار لإدراجها فى خطة هيئة الأبنية التعليمية للعمل على تأمين هذه المدارس وأيضاً حماية الطلاب وأعضاء هيئات التدريس بها .

بالإضافة إلى تلافى كافة الملاحظات التى رصدتها لجنة المحافظ، فضلاً عن دراسة إعادة توزيع الطلاب بمدارس المغارة والشهيد محمد نصر للمرحلة الإبتدائية وأيضاً مدرسة الشهيد على حامد للمرحلة الإعدادية وذلك للتفاوت الكبير فى الكثافة الطلابية داخل هذه المدارس حيث أن مدرسة الشهيد محمد نصر تضم 170 طالب موزعين على 6 فصول فى حين أن مدرسة المغارة بها 23 طالب موزعين على 6 فصول بينما تضم مدرسة على حامد الإعدادية 110 طالب موزعين على 3 فصول.

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