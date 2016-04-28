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برج الجدى حظك اليوم الخميس 28 إبريل

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برج الجدى حظك اليوم الخميس 28 إبريل برج الجدى حظك اليوم الخميس 28 إبريل

برج الجدى على الصعيد المهنى..
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من المحتمل أن تكون سعيد الحظ على مستوى العمل فى الفترة المقبلة، فالمشاريع التى كنت ترغب فى تنفيذها ستتحقق وكذلك ستحقق من خلفها الكثير من النجاح، الذى سيضمن لك الحصول على ترقية فى العمل وبالتالى مزيد من المال.

برج الجدى على الصعيد العاطفى
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مصارحة الحبيب هى أفضل الطرق وأقصرها كذلك لحل كل الخلافات فيما بينكما، كذلك اليوم غير مناسب تماماً لإجراء أى حوار مع الشريك من أى نوع، خصوصاً أن المشادات الكلامية والخلافات الدائرة بينكما جعلت علاقتكما غير جيدة تماماً فى الفترة الأخيرة.

على الصعيد الصحى...
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لا يجب أن تستلم لكافة الضغوط التى قد تعرضت لها مؤخراً كذلك يفضل أن تتعامل بحذر مع صحتك، لأن ذلك سيكون مؤشر خطر، وربما يكلفك ذلك الكثير والكثير، وستدفع أنت ثمن هذا من صحتك، فبادر بتنظيم وقتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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الاهتمام بمن حولك، هو مفتاح والحل الأفضل لكل الأزمات التى سبق وأن مررت بها مؤخراً، كن أكثر هدوء ولا تبالغ فى لوم نفسك، كذلك يفضل أن تستمع أكثر إلى نصائح المحيطين بك.

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مصر 365

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