حظك اليوم الأسد اليوم الخميس 2016/4/28

حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد المهنى:

حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج االأسد :

>بعض المشاكل ستحيط بهذا البرج فى عمله، لكن ستمر دون ان تترك أثرا كبيرا، لذلك يجب أن يتوخوا الحذر من زملاء العمل الذين ربما يحاولون الإيقاع بهم فى بعض المشاكل دون أن يشعروهم بذلك.>مازالت الحالة العاطفية مستقرة إلى حد كبير ومازال الحب يغمر حياتهم ويهون عليهم الصعاب، لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلهم، فخطوة العلاقة الرسمية آتية لا محالة .>يجب أن يتبع التعليمات الطبية االتى يرشده أطباؤه عليها، لأن فى حال تجاهلها من الممكن أن يتعرض لمشاكل كبيرة.>بعض المشاكل ستحيط بهذا البرج فى عمله، لكن ستمر دون أن تترك أثرا كبيرا، لذلك يجب أن يتوخوا الحذر من زملاء العمل الذين ربما يحاولون الإيقاع بهم فى بعض المشاكل دون أن يشعروهم بذلك.