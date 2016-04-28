برج الحوت حظك اليوم الخميس 28 إبريل

برج الحوت على الصعيد المهنى..

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برج الحوت على الصعيد العاطفى...

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برج الحوت على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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على الرغم من أنك اليوم شخص مسالم إلى أبعد درجة، إلا أن هناك الكثير من المشاكل التى ستجد نفسك محاصرا بها من كل اتجاه، وهو ما يجعلك تفقد أعصابك، فمن الأفضل أن تعالج كل مشاكلك بهدوء أكثر من ذلك، وتبحث عن أسباب كل أزمة واحدة تلو الأخرى، ولا تدع المشاكل تتكاثر من حولك.تبحث حالياً عن أفضل حل مريح لك فى علاقتك بشريك الحياة، فمشاعرك اتجاهه ستجعله يشعر ببعض الراحة وكذلك ربما ستكون هذه الطريقة أفضل الطرق للتخلص من كافة الأزمات التى سبق وأن مرت بها العلاقة، عليك أيضاً أن تبحث عن حلول جذرية للمشاكل العالقة بينكما منذ فترة.الأزمات التى مررت بها فى العمل مؤخراً كان لها تأثير كبير على صحتك، وكذلك على حياتك بشكل عام، حاول أن تبحث عن أفضل الحلول التى تساعدك على الخروج من الأزمة، ويفضل أن تذهب إلى طبيب فى القريب العاجل حتى لا تندم فيما بعد.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، سواء العمل أو الصحة، وكذلك فيما يخص علاقاتك بالحبيب، كما أن هناك الكثير من الأخبار السارة التى فى طريقها إليك.