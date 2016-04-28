برج الحوت حظك اليوم الخميس 28 إبريل

برج الحوت على الصعيد المهنى..
>
على الرغم من أنك اليوم شخص مسالم إلى أبعد درجة، إلا أن هناك الكثير من المشاكل التى ستجد نفسك محاصرا بها من كل اتجاه، وهو ما يجعلك تفقد أعصابك، فمن الأفضل أن تعالج كل مشاكلك بهدوء أكثر من ذلك، وتبحث عن أسباب كل أزمة واحدة تلو الأخرى، ولا تدع المشاكل تتكاثر من حولك.
برج الحوت على الصعيد العاطفى...
>
تبحث حالياً عن أفضل حل مريح لك فى علاقتك بشريك الحياة، فمشاعرك اتجاهه ستجعله يشعر ببعض الراحة وكذلك ربما ستكون هذه الطريقة أفضل الطرق للتخلص من كافة الأزمات التى سبق وأن مرت بها العلاقة، عليك أيضاً أن تبحث عن حلول جذرية للمشاكل العالقة بينكما منذ فترة.
برج الحوت على الصعيد الصحى..
>
الأزمات التى مررت بها فى العمل مؤخراً كان لها تأثير كبير على صحتك، وكذلك على حياتك بشكل عام، حاول أن تبحث عن أفضل الحلول التى تساعدك على الخروج من الأزمة، ويفضل أن تذهب إلى طبيب فى القريب العاجل حتى لا تندم فيما بعد.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>
يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، سواء العمل أو الصحة، وكذلك فيما يخص علاقاتك بالحبيب، كما أن هناك الكثير من الأخبار السارة التى فى طريقها إليك.
إعلان - Ads
إعلان - Ads
شبكةعيونالإخبارية
مصر 365