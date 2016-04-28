أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم الخميس 28 إبريل

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم الخميس 28 إبريل برج الحوت حظك اليوم الخميس 28 إبريل

على الصعيد المهنى..
>

على الرغم من أنك اليوم شخص مسالم إلى أبعد درجة، إلا أن هناك الكثير من المشاكل التى ستجد نفسك محاصرا بها من كل اتجاه، وهو ما يجعلك تفقد أعصابك، فمن الأفضل أن تعالج كل مشاكلك بهدوء أكثر من ذلك، وتبحث عن أسباب كل أزمة واحدة تلو الأخرى، ولا تدع المشاكل تتكاثر من حولك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى...
>

تبحث حالياً عن أفضل حل مريح لك فى علاقتك بشريك الحياة، فمشاعرك اتجاهه ستجعله يشعر ببعض الراحة وكذلك ربما ستكون هذه الطريقة أفضل الطرق للتخلص من كافة الأزمات التى سبق وأن مرت بها العلاقة، عليك أيضاً أن تبحث عن حلول جذرية للمشاكل العالقة بينكما منذ فترة.

برج الحوت على الصعيد الصحى..
>

الأزمات التى مررت بها فى العمل مؤخراً كان لها تأثير كبير على صحتك، وكذلك على حياتك بشكل عام، حاول أن تبحث عن أفضل الحلول التى تساعدك على الخروج من الأزمة، ويفضل أن تذهب إلى طبيب فى القريب العاجل حتى لا تندم فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، سواء العمل أو الصحة، وكذلك فيما يخص علاقاتك بالحبيب، كما أن هناك الكثير من الأخبار السارة التى فى طريقها إليك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى