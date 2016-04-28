حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 28 /4/2016

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>ضغوطات العمل لا تنتهى حاول أن تسيطر على هدوء أعصابك ولا تنشغل كثيرًا فى أى أمور جانبية ركز فى العمل وضع جدول زمنى لتنفيذ المهام المطلوبة حتى لا تشعر بالاحباط برغم كل المجهود الذى تبذله.>بعد المسافات بينك وبين حبيبك يجعلك تشعر بالملل عليك أن تصبر حتى تمر تلك الفترة الصعبة وسوف تؤدى إلى مرحلة مستقرة ومليئة بالسعادة، قد يفاجئك حبيبك بشئ يجعلك تشعر بالفرحة والراحة.>ضغوطات العمل تجعلك تهمل صحتك البدنية بشكل ملحوظ ومؤذى. أنت مهمل كثيرًا فى طعامك هذه الأيام وتتناول الكثير من المنبهات والأطعمة السريعة، يحذرك الفلك من وعكة صحية مفاجئة اذا لم تنال قسط من الراحة وتناولت الأطعمة الصحية.>لديك مستقبل مهنى كبير لا تيأس واستمر فى المحاولة حتى تصل إلى الأهداف التى تسعى إليها. عليك أن تتحمل الضغوطات وحاول أن تكون مرن فى تغيير تفكيرك ووضع خطط بديله بشكل سريع.