أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 28 /4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 28 /4/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 28 /4/2016

على الصعيد المهنى:


>ضغوطات العمل لا تنتهى حاول أن تسيطر على هدوء أعصابك ولا تنشغل كثيرًا فى أى أمور جانبية ركز فى العمل وضع جدول زمنى لتنفيذ المهام المطلوبة حتى لا تشعر بالاحباط برغم كل المجهود الذى تبذله.

على الصعيد العاطفي:


>بعد المسافات بينك وبين حبيبك يجعلك تشعر بالملل عليك أن تصبر حتى تمر تلك الفترة الصعبة وسوف تؤدى إلى مرحلة مستقرة ومليئة بالسعادة، قد يفاجئك حبيبك بشئ يجعلك تشعر بالفرحة والراحة.

على الصعيد الصحي:


>ضغوطات العمل تجعلك تهمل صحتك البدنية بشكل ملحوظ ومؤذى. أنت مهمل كثيرًا فى طعامك هذه الأيام وتتناول الكثير من المنبهات والأطعمة السريعة، يحذرك الفلك من وعكة صحية مفاجئة اذا لم تنال قسط من الراحة وتناولت الأطعمة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>لديك مستقبل مهنى كبير لا تيأس واستمر فى المحاولة حتى تصل إلى الأهداف التى تسعى إليها. عليك أن تتحمل الضغوطات وحاول أن تكون مرن فى تغيير تفكيرك ووضع خطط بديله بشكل سريع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى