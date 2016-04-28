برج الدلو حظك اليوم الخميس 28 إبريل

برج الدلو على الصعيد المهنى..

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برج الدلو على الصعيد العاطفى..

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برج الدلو على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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لديك اليوم الكثير من المهام المعلقة منذ فترة، ولكن عليك أن تشعر بالتفاؤل فهناك الكثير من الوقت لديك لكى تنجز كافة المهام المطلوبة منك خلال هذه الفترة، كما أن شعورك الدائم بالندم والقلق اتجاه من مديرك فى العمل سيتغير تماماً خصوصاً أنه سيشعر بقيمتك فى العمل.علاقتك بالحبيب ستكون أفضل بكثير خلال الفترة المقبلة، عليك فقط أن تحصل على إجازة من العمل وتبحث عن مكان يكون مناسب يجمعكما وتستعيدا فيه كل اللحظات الرومانسية السابقة، كذلك يفضل أن تهتم به أكثر من ذلك حتى لا يشعر ببعض القلق تجاهك.على الرغم من أنك كنت تعانى الفترة الماضية من بعض الاضطرابات والأزمات التى حالت بينك وبين أن تحصل على إجازة أو فترة راحة، إلا أن هذا لم يكن له مردود سئ على صحتك إلا بسيط، فكن حذرا ولا تبالغ فى التفريط فى نفسك أكثر من ذلك.يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بكثير على كافة المستويات وتحديداً على مستوى العائلة والأصدقاء، فمن الضرورى أن تعرف كيف تدير أمورك بشكل جيد ولا تبالغ فى التفريط فى حقوقك على حساب غيرك أكثر من ذلك.