حظك اليوم الثور اليوم الخميس 2016/4/28

حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد المهنى:

حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد العاطفى:

حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج االثور :

>أخبار جيدة جداً سيتلقاها برج الثور فى هذه الأيام، فالمكاسب المادية ستلحق به وسيحقق بعض الأحلام التى كان يخطط لها منذ فترة طويلة، لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً فهذه الأيام هى أيامهم .>بالنسبة للحياة العاطفية فمزيد من الحب والرومانسية يعيشونها، وسيحتفلون بعيد ميلادهم بجوار أحبائهم كما أنهم سيتلقون مفاجأة كبيرة من قبل شركاء حياتهم ستغير من مجرى حياتهم تماماً.>يجب ان ينقصوا من وزنهم ويخضعون إلى نظام غذائى صحى حتى لا يتعرضون على مشاكل صحية هم فى غنى عنها.>أخبار جيدة جداً سيتلقاها برج الثور فى هذه الأيام، فالمكاسب المادية ستلحق به وسيحقق بعض الأحبلام التى كان يخطط لها منذ فترة طويلة، لذلك يجب ان يكونوا أكثر تفاؤلاً.> كلمات متعلقة :