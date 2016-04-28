حظك اليوم برج العذراء الخميس 28 / 5/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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عليك أن تتعلم من دروس الماضى ولا تضع ثقتك فى محيط العمل بأشخاص لا يستحقونها لأنهم سوف يتسببوا لك فى الكثير من المشاكل حيث يحملون مشاعر من الغيرة والحقد ويظهرون لك عكس ذلك.مشاكل مفاجئة مع شريك حياتك على الرغم من أن الفترة السابقة كانت هادئة ومستقرة، ربما عليكم أن تضيفوا روح التجديد إلى العلاقة ولو بشكل بسيط فالملل قد يدمر الحب تمامًا.أن تهمل تمامًا عمل التمارين الرياضية ربما حان الوقت أن تخصص ولو بعض دقائق صغيرة فى يوم للمارسة بعض التمارين البسيطة التى سوف تؤثر بشكل إيجابى جدًا على صحتك الجسدية والنفسية.تعانى من أزمة مالية لا تستطيع السيطرة عليها سوف تبدء فى الانفراج بشكل مفاجئ بدءً من اليوم. عليك أن تكون حذرًا وتتعلم من الدروس السابقة ولا تضع ثقتك فى أشخاص لا تستحقها.