برج القوس حظك اليوم الخميس 28/ 4/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

>تعقد اتفاقا احترافيا ناجحا يمنحك دفعة إيجابية فى العمل، وتجعلك تنجز الكثير من العمل فى وقت قصير، لكن كن حذرا قبل تشكيل شراكة جديدة فهناك احتمالات بأن تتغير أشياء مهمة فى منتصف مهمة العمل. على الصعيد العاطفى:

>تخطط للقيام ببعض الأنشطة العائلية اليوم، ومهما كنت مشغولاً لا تتجاهل عائلتك لأنه حان الوقت لإعادة التوازن بين حياتك الشخصية وعملك، يمكنك أن تشارك أهلك رحلة ممتعة فى الهواء الطلق أو أنشطة غير تقليدية. برج القوس على الصعيد الصحى:

>انت تبدو فى كامل لياقتك هذه الأيام فحاول أن تحافظ على ذلك وألا يجعلك ذلك تتراجع عن قراراتك الخاصة بالصحة التى اتخذتها فى الوقت الماضى وهى السبب فى تحسن لياقتك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>طاقتك الإبداعية متألقة اليوم لديك رغبة شديدة فى الإبداع والتميز وتريد أن تفعل شيئًا مميزًا، لذا هو يوم مثالى لك إذا كنت فنانا لإكمال مشاريع بدأتها وتوقفت دون سبب.

شبكةعيونالإخبارية

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