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برج العذراء حظك اليوم الخميس 28/ 4/2016

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 28/ 4/2016 برج العذراء حظك اليوم الخميس 28/ 4/2016

على الصعيد المهنى:


>يمكنك أن تحسن عملك اليوم خاصة أنك فى حالة تأهب ويقظة شديدين، حاول أن تتصدى لما يقلق الآخرين إزائك وتوفق بين ما تريده وما يريده الآخرون وتتجنب الأخطاء التى وقعت فيها فى الماضي.

على الصعيد العاطفي:


>اليوم مناسب جدا لفرصة ثانية تمنحها للناس الذين لم يتصرفوا بشكل جيد خلال الفترة الماضية، حاول أن تفعل ذلك مع اصدقائك وبشكل خاص مع من تحب وأنت أيضًا اسع للحصول على فرصة جديدة.

برج العذراء على الصعيد الصحى:


>بعض الأمراض المزمنة تزعجك اليوم من جديد ولكنك ستكتشف طريقة مناسبة للتعامل معها، ستحتاج فقط بعض الوقت والصبر من أجل الحصول على نتائج فعالة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>أنت فى مزاج سيء وتشعر بالعجز عن الاستفادة من الفرص المتاحة أمامك على مختلف الجبهات ورغم ذلك سيكون يومك حافلاً بالاحداث المثيرة فحاول أن تستمتع بها.

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مصر 365

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