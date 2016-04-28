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حظك اليوم الميزان ليوم الخميس 2016/4/28

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حظك اليوم الميزان ليوم الخميس 2016/4/28 حظك اليوم الميزان ليوم الخميس 2016/4/28

لبرج الميزان:
>حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيد المهني:
>

لا داعى للخوف بالنسبة لمستقبلهم العملى، فسيحققون الكثير من النجاحات فى الفترات القادمة بأقل مجهود ممكن، كما سيحصلون على المنصب الذى طالما حلموا به، لكن الصبر والتأنى سيكون وسيلتهم الوحيدة.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:


>بالنسبة للحب سيمر أبناء هذا البرج ببعض المشاكل البسيطة التى قد تؤرق حياتهم العاطفية وتهدد استقرارها، لكن بمزيد من الصبر ستمر مرور الكرام، وسيشعرون انها كانت مجرد كبوة وتمر..

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:


>الالتزام بتعليمات الأطباء من أهم الأشياء التى يجب أن يقوموا بها طوال الفترات القادمة لأنها ستغير من مجرى حياتهم وسترفع من مستوى حالتهم الصحية تماماً.

توقعات علماء الفلك لبرج االميزان:
>

لا داعى للخوف بالنسبة لمستقبلهم العملى، فسيحققون الكثير من النجاحات فى الفترات القادمة بأقل مجهود ممكن، كما سيحصلون على المنصب الذى طالما حلموا به.

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مصر 365

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