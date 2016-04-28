"الكهرباء": انتهاء برنامج صيانة المحطات 30 إبريل بتكلفة 2 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم الانتهاء من برنامج الصيانة السنوى لمحطات توليد الكهرباء يوم السبت القادم 30 إبريل، مؤكداً أن الجدول الزمنى للبرنامج انتهى قبل الموعد المحدد له.

وأضاف اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن برنامج الصيانة السنوى لمحطات الكهرباء تم البدء فيه فى سبتمبر 2015 قبل الموعد المعتاد عليه فى نهاية أكتوبر من كل عام، لافتاً إلى أنه تم تحديد شهر مايو للانتهاء من الصيانة، ولكن الوزارة كانت حريصة على إنهائه قبل الموعد المحدد له.

وأشار اليمانى إلى أن برنامج الصيانة هذا العام استهدف صيانة 153 وحدة توليد كهرباء بإجمالى قدرات بلغت 30 ألف ميجا وات، مشيراً إلى تكلفة برنامج الصيانة بلغت هذا العام 2 مليار جنيه.

وقال اليمانى، أن صيانة المحطات قبل بدء فصل الصيف الذى ترتفع فيه الأحمال على الشبكة القومية يجنب القطاع الوقوع فى مشكلات توقف بعض الوحدات بسبب أعطال فنية، موضحاً أن الصيانة الخاصة بالوحدات تكون بهدف التأكد من سلامتها وعدم وجود أى مشاكل فنية بها.

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