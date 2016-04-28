رسالة من منصور بن زايد إلى الوزير الأول الجزائري تتعلق بالتعاون المشترك

بعث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رسالة إلى الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال، تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين.

وسلّم الرسالة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة العضو المنتدب في شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، خلال لقاء معاليه مع الوزير الأول الجزائري، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

وأكد المزروعي حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وتنمية هذه العلاقة في شتى المجالات لتحقيق المصلحة المشتركة بينهما.

إلى ذلك التقى معالي وزير الطاقة كلاً من صالح خبري وزير الطاقة الجزائري، وعبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تطوير وتعزيز الاستثمارات الحالية لشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، في قطاعات الطاقة والصناعة.. كما تم بحث علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين، وتبادل الرأي حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات خصوصاً في مجالات الطاقة وصناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة، وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

يذكر أن شركة «سيبسا» المملوكة بالكامل لشركة «آيبيك»، تعمل في الجزائر منذ 29 عاماً، وتعتبر من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج النفط في الجزائر، كما أن لشركة آبار عدة مشروعات في مجال صناعة السيارات في الجزائر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة من ماركة مرسيدس بنز.