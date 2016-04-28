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عبدالله بن زايد ودينيس مانتروف يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك

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عبدالله بن زايد ودينيس مانتروف يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك عبدالله بن زايد ودينيس مانتروف يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة أمس، دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالوزير الروسي، مشيدا بالعلاقات التي تربط الشعبين الصديقين.. وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الصعد، وخاصة فيما يتعلق بقطاع التجارة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والطاقة.

من جانبه أكد الوزير الروسي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وتطلعها نحو دفع آليات التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيد الدولي ولما تلعبه من دور حيوي على الصعيد الاقتصادي والتجاري والسياحي في المنطقة.. مشيدا بما حققته الدولة من تقدم وتطور في شتى الميادين.

حضر اللقاء عمر سيف غباش سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.

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