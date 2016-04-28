أخبار عاجلة

الأخبار - محافظ الغربية يكشف العدد الحقيقي لشهداء حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1» -
«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس» -
إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. الحكم على 12 متهما فى قضية ثأر أوسيم

Google+ Print
اليوم.. الحكم على 12 متهما فى قضية ثأر أوسيم اليوم.. الحكم على 12 متهما فى قضية ثأر أوسيم
تُصدر اليوم الخميس الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس، الحكم 12 متهما بقضية قتل وتجمهر تحمل رقم 14494 لسنة 2015 جنايات أوسيم.

وأورد أمر الإحالة أن المتهمين وعددهم 12 متهماً اشتركوا فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية بحسب أمر الإحالة، وقد أسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه “يحيى عبد المنعم” وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود خصومة ثأرية بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.


>- اليوم.. استكمال محاكمة 12 متهما بقضية ثأر أوسيم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365