رئيس موزمبيق يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

مابوتو ـ وام

تسلم الرئيس فليبي شاينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، أمس، أوراق اعتماد عاصم ميرزا آل رحمة، سفيراً لدولة الإمارات لدى مابوتو.

ونقل السفير آل رحمة، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامة رئيس جمهورية موزمبيق، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية موزمبيق بمختلف المجالات.

كما حمل رئيس جمهورية موزمبيق، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - متمنياً لحكومة وشعب دولة الإمارات، التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس فليبي نيوسي، عن تمنياته للسفير آل رحمة، بالتوفيق في أداء مهامه، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوياتها في جميع المجالات.