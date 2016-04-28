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ضبط 417 مخالفة وتحصيل 6200 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح

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ضبط 417 مخالفة وتحصيل 6200 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح ضبط 417 مخالفة وتحصيل 6200 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح، حملات مرورية مسائية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 417 مخالفة.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، في تصريحات صحفية، أنه تم التصالح الفوري في 69 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 6200 جنيه.

وأضاف مدير الأمن بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

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