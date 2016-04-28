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ولي عهد أبوظبي ووزير التجارة الروسي يبحثان العلاقات

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ولي عهد أبوظبي ووزير التجارة الروسي يبحثان العلاقات ولي عهد أبوظبي ووزير التجارة الروسي يبحثان العلاقات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر الشاطئ دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد، ورحب سموه بزيارة وزير الصناعة والتجارة وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإماراتالعربية المتحدة وروسيا الاتحادية وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من علاقات صداقة متميزة.

تعاون

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني استعراض التعاون القائم بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها وجهود البلدين لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وآليات التعاون المشترك بما يخدم المصالح بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضور

حضر اللقاء علي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعمر سيف غباش سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية والكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة وعدد من المسؤولين الروس.

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