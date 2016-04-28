تعرف على أسباب وطرق علاج هبوط عضلة القلب.. وابعد عن المنشطات ومشروبات الطاقة

أكدت الدكتورة تغريد هلال، استشارى ورئيس قسم القلب بالمركز الطبى للسكة الحديد، أن هبوط عضلة القلب نوعين، انبساطى وانقباضى، موضحة أن هبوط عضلة القلب يحدث نتيجة عوامل كثيرة أشهرها ضغط الدم المرتفع وقصور الشريان التاجى، ومرض البول السكرى وأمراض الصمامات القلبية.

وقالت الدكتورة تغريد هلال خلال مؤتمر قسم القلب بطب هيئة قناة السويس المنعقد حاليًا بالقاهرة إن هؤلاء المرضى إذا لم يتم معالجتهم بالصورة الصحيحة والتزامهم بجرعات الأدوية وبالتعليمات الطبية قد يكون من الصعب تحسن حالتهم أو تفاديهم للمضاعفات التى تؤدى إلى عدم قيامهم بالأنشطة الحياتية بطريقة طبيعية.

وأشارت إلى أن المتابعة العلاجية الدقيقة ومداومتهم على مراجعة الطبيب والتزامهم بالنصائح الطبية تساعد كثيرًا فى تحسنهم وعودتهم إلى عملهم.

وأوضحت أن من أعراض هبوط القلب صعوبة التنفس وتورم الساقين بالإضافة إلى أعراض أخرى لها علاقة بالمرض الأساسى المسبب للهبوط ونظرًا للتقدم العلمى فى مجال الأدوية والأجهزة المساعدة يمكن للكثير من المرضى لوصول لكفاءة عضلة القلب تقارب الطبيعية.

وأكدت أنه من الأمور المهمة التى لها أثر فى تحسن الحالة الصحية الالتزام بالغذاء الصحى الذى يحتوى على نسبة قليلة من الأملاح والدهون ويحتوى على نسبة عالية من الخضراوات، مؤكدة ضرورة ممارسة الرياضة حتى إذا كانت بصورة بسيطة فهى تساعد فى تحسن الحالة الصحية للمريض، وينصح بالابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين وتناول المنشطات الجنسية ومنشطات بناء العضلات بشكل عشوائى ومشروبات الطاقة.

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